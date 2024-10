No hay frío en Madrid que se resista a la cazadora de pelo más tendencia (y calentita) de Isabel Díaz Ayuso

Aunque el Clásico en el Bernabéu no termino con el resultado deseado para Isabel Díaz Ayuso, si que nos dejó un look de esos en tendencia, calentito y elegante que le podemos copiar este lunes frío en Madrid hasta para ir a la oficina. Porque los abrigos y las cazadoras de pelo vuelven a ser tendencia, y Ayuso nos lo ha dejado claro con este de estilo aviador para disfrutar de una noche de fútbol. Un año más, los de pelo se posicionan como los preferidos en los armarios de estilistas y expertas en moda, y con el frío de golpe que ha llegado en los últimas días a Madrid, no hay nada mejor. Porque aunque aún estemos en otoño, parece que sea invierno de golpe.

Porque si hay un abrigo atemporal e inmortal en el fondo de armario, ese es el abrigo de pelo. En los desfiles de otoño/invierno 2023-24 los vimos en las pasarelas más diversas. De Max Mara, que sin duda es la firma estrella en este tipo de abrigos, a Victoria Beckham pasando por Prabal Gurung, Pierre Cardin, Sportmax o Bottega Veneta, y ahora es Isabel Díaz Ayuso la que ha llevado esta tendencia en forma de cazadora de aviador para ser la más estilosa y abrigadita del palco del Bernabéu en el Clásico que terminó ganando el Barça por goleada. Pero el duelo estilístico lo ganó ella. Si en otras ocasiones hemos visto cómo los colores neutros se imponían en los abrigos de pelo, del marrón al blanco y, cómo no, el negro, esta temporada los vamos a ver también en cazadoras como las de Ayuso.

Ayuso en el Real Madrid vs Barcelona en el Bernabeu. David Jar David Jar Fotógrafos

La tendencia del abrigo (y la cazadora) de pelo vuelve a nuestras vidas

El invierno no ha llegado todavía, pero las temperaturas nos animan a sacar el abrigo más calentito. De pelo sintético en su gran mayoría, eso sí. Y a pesar de que el amplio abanico de opciones es bastante variado, todas coinciden en aquellos grandes, llamativos e imposibles de ignorar. Los hay para todos los gustos, pero tal y como dictamina el street style, e Isabel Díaz Ayuso lo ha llevado de color clarito y en forma de cazadora de aviador.