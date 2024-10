María Pombo revela la mala relación que mantiene con sus tíos y primos: "No somos familia"

La familia Pombo vuelve con la tercera temporada de su docurreality. Una nueva entrega de Amazon Prime en la que la influencer no oculta la nula relación que mantiene con algunos miembros de su familia. Aunque María mantiene una excelente relación con sus hermanas, Marta y Lucía, así como con sus cuñados y sus padres, sin embargo, durante un paseo por Santander se sincera: "Qué tristeza. Está todo como sin vida (…) Mi sueño realmente era hacerme la casa con mis primos, y ahora ya nada".

Es precisamente cuando toda la familia está reunida en Cantabria, cuando María recibe un mensaje de uno de sus tíos. Sin poder dar crédito a lo que está leyendo se acerca a su madre y a su hermana Marta y se lo lee: "Las cosas claras, nosotros y vosotros no somos familia, nada nos une ya". Unas durísimas declaraciones que la influencer no sabe cómo gestionar ya que ella quería un acercamiento.

Es el momento en el que María cuenta cómo en el funeral por la muerte de su abuela paterna, Marilis, el pasado mes de marzo, sintió la necesidad de "darle un abrazo a mis primos, es lo único que necesito en este momento. Fui a darle un beso a una de mis primas y me quitó la cara, me dijo: no es el día". Una respuesta que dejó helada a la influencer quien se sinceraba después ante sus seguidores "y aunque duele pensar que dejamos atrás a quienes lo fueron todo, también pienso que fuimos infinitamente felices (…) Y siento que eso no lo borra una carta".