María Pombo recupera la tendencia 'no pants' más polémica con este conjunto de punto por las calles de Milán

María Pombo está de un arriesgado, y de un moderno, que no se lo cree ni ella. Si el lunes en 'El Hormiguero' nos lo demostró con el vestido más corto de estampado de leopardo que podría rozar la estética más choni, ahora lo hace por las calles de Milán recuperando la tendencia más arriesgada y polémica de 'no pants'. O lo que es lo mismo, ir con bragas de punto por la calle. Se trata de una tendencia recuperada de este invierno pasado, una técnica perfecta para aquellas que quieren lucir piernas infinitas. Necesitarás un jersey del mismo tejido, unas medias y unas botas altas o unos zapatos de tacón para restarle intensidad al look pero, y así los ha dejado claro María Pombo en la Semana de la Moda de Milán con este conjunto de firma española. Ya que a MBFW Madrid ni se dejó ver, al menos apoya a la moda española aunque sea en los desfiles internacionales al igual que Aitana. Milán acoge desde el pasado miércoles y hasta el lunes 26 de febrero su semana de la moda. La pasarela italiana, una de las más reputadas de Europa, se convierte en el foco de la industria no solo por su habitual despliegue de alta confección y sastrería para la próxima temporada, otoño/invierno 2024, sino también por el debut de nuevos rostros creativos a la cabeza de grandes e históricas firmas. Y aunque María Pombo también ha ido al desfile de Cavalli como Aitana, nosotras nos quedamos con su look de día.

Reconocemos que la tendencia ‘no pants’ es tan ‘cool’ como atrevida pero, después de un año con las transparencias, el leopardo, no hay nada que se nos resista. Y a María Pombo tampoco con este conjunto de la firma española Simorra. Para la ocasión, la influencer española ha optado por un conjunto en una tonalidad anaranjada, casi tirando a rojo, que consta de un jersey de tricot de manga larga y una braguita a juego. La suave textura del punto se adapta a la perfección a su figura, mientras que el vibrante color naranja evoca la calidez del sol italiano y añade un toque de frescura y vitalidad a su look.

Una vez más, María Pombo se ha convertido así en el centro de todas las miradas con este conjunto de dos piezas de la colección ‘Echoes of Nature’ de la firma española Simorra. Un look con el que María encapsula la esencia misma de la naturaleza en todo su esplendor creando una sinfonía visual de colores vibrantes y texturas, tal y como presenta la marca en su actual colección FW23/24.