Bikini y pantalón blanco de lino: Anna Padilla se despide de Zahara de los Atunes con el look más recurrente (y cómodo) del verano

Con lágrimas en los ojos, Anna Padilla de despide de Zahara de los Atunes hasta el verano que viene y nos deja su última foto en la playa con su pantalón blanco de lino para recordarnos que, aunque estamos a mediados de agosto, todavía no es tarde para conseguir uno antes de que se acabe el verano. Por eso, para imitar su estilo, hemos encontrado el pantalón palazzo lino de Zara, una prenda súper fresquita, ideal para combinar con un top y tus sandalias preferidas y crear un lookazo de día, tarde o noche antes de que se acabe agosto. Te hablamos de una prenda confeccionada en lino y algodón y diseñada como un modelo de tiro alto, con cintura elástica ajustable con cordones (que lo convierte en una opción súper favorecedora), bolsillos en el delantero y pierna ancha. Y es que, un pantalón de lino es una de esas prendas must del verano (que no pasará de moda y podrás guardar para el 2024) al igual que las bermudas y los pareos.

A pesar de que podemos combinarlo con infinidad de prendas, Anna Padilla ha decidido convertirlo en un look de playa, combinándolo con su bikini de Robin Collection. Se trata del bikini Flame Tómbola, que ella ha personalizado haciéndole un nudo en los tirantes y que todavía estás a tiempo de conseguir en la web de la firma. Está confeccionado y forrado a partir de poliamida y elastano (aunque su relleno, extraible, también lleva poliéster), diseñado como un modelo muy sensual con braguita brasileña decorada con lacitos y estampado con un motivo de flores vintage. Una opción my favorecedora, que resalta el bronceado y una muy buena inversión de cara al próximo verano, que podrás empezar a amortizar desde ya.

Anna Padilla @annafpadilla

Pantalón palazzo lino, de Zara (39,95€)

Bikini Flamé Tómbola, de Robin Collection (69,90€)

Y es que nosotras estamos tan tristes como Anna Padilla por el fin de sus vacaciones en Zahara de los Atunes, pero nos quedamos con un buen sabor de boca gracias a este último look.