El vestido negro básico que todas tenemos en el armario es el que Vicky Martín Berrocal ha metido en su maleta de viaje

Vicky Martín Berrocal es la gran protagonista de la semana tras su entrevista a Victoria Federica, pero mientras ella nos sigue dejando fotografías en su cuenta de Instagram de su escapada romántica a Italia en el Puente de Mayo. Porque si en las últimas semanas, Vicky Martín Berrocal se había convertido en la reina de los jeans, desde los cargo a los de brillos, ahora ha vuelto con este lookazo que sin duda se va a convertir en uno de nuestros favoritos del mes de mayo con esta maravilla de vestido negro básico que solo se atreven a llevar las mujeres más empoderadas como ellas. Porque diva se nace y se hace, así que todas podemos copiarla. Y lo que queda más claro es que un vestido negro es perfecto para las noches de verano y más aún si lo completamos con sandalias y complementos dorados para darle ese toque aún más elegante. No todo hoy iban a ser lookazos de alfombra roja entre la MET Gala y la People in Red en Barcelona, también necesitamos looks cómodos y de diario con los que inspirarnos este primer martes de mayo. Y la inspiración nos llega con Vicky Martín Berrocal desde la Toscana como el otro día desde Florencia con una falda midi de piel y zapatillas New Balance. Saint Laurent, Loewe o McQueen lo suben a la pasarela y tiendas como Zara o Mango lo acercan a las calles, y Vicky mete el eterno vestido negro en su maleta.

"Antes de mí, nadie habría osado vestirse de negro", presumió en una ocasión Coco Chanel. No le faltaba razón. Antes de que en la década de los años veinte la diseñadora inventara la petite robe noire, little black dress o vestido negro corto, este color en el armario femenino estaba relegado al luto. Fue ella quien le otorgó un nuevo significado de elegancia y sofisticación logrando que todas las mujeres de la época quisieran tener el suyo. Y ahora se ha convertido en el fondo de armario de todas las mujeres elegantes, como Vicky Martín Berrocal. Porque cuando en un evento no hay dress code de color, el color negro nunca falla en nuestros eventos, ni tampoco en nuestras noches de fiesta. Y ella se lo ha llevado con este modelo tan básico de tirantes a su ruta romántica por Italia.

Un vestido negro de 'efecto tipazo' que Vicky Martín Berrocal ha combinado con una blazer negra oversize y unos pendientes dorados grandes para un estilismo de esos que nunca falla.