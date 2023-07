Marta Sánchez se convierte en nuestra Barbie española para enamorar Marbella en una noche de lo más especial

Marta Sánchez es nuestra diva del pop y lo ha vuelto a demostrar. Marta Sánchez celebró este martes por la noche sus 30 años como solista y quiso hacerlo con un espectáculo inédito sobre el escenario del festival Starlite Occident en Marbella, donde ofreció un concierto acústico acompañada por la Orquesta Sinfónica de Málaga. También contó con la presencia de Antonio Carmona y Soledad Giménez. Y para hacerlo ha deslumbrado con un traje blanco, para luego celebrar este éxito como toda una Barbie española con este vestido rosa con maxi lazo en el pecho que le sienta de maravilla. Porque la tendencia 'Barbiecore' ha llegado a todas, desde Carmen Lomana, Isabel Díaz Ayuso o la Infanta Sofía. Eso sí, nos extrañó que su gran amiga Vicky Martín Berrocal no se haya escapado a disfrutar de esta noche tan especial junto a ella.

La fantasía dirigida por Greta Gerwig ya está arrasando en cines, y todas seguimos alucinando con los looks de Margot Robbie, por eso las famosas se apuntan a la tendencia 'Barbiecore'. El rosa es el color del verano, no hay duda. Más aún teniendo en cuenta la viralidad que las imágenes de Margot Robbie vestida de rosa de pies a cabeza con sus pantalones de campana y su chaleco western han generado en las redes sociales, donde la fascinación por su parecido con Barbie y por el vestuario de la película, a cargo de Jacqueline Durran, no dejan de crecer. YMarta Sánchezcomo buena seguidora de las tendencias lo sabe y ya se ha apuntado a la estética 'Barbie'. Sea como sea, quizá la tendencia ‘barbiecore’ sea la que se ha convertido en más viral este año 2023, que no es más que un movimiento estético que trata de lucir ‘total looks’ en rosa. Y este vestido rosa de la celebración de Marta Sánchez nos ha robado el corazón.

Marta Sánchez con vestido rosa. Starlite

Marta Sánchez con vestido rosa con lazo. Starlite Occident.

Y aunque aún no hemos descubierto de que firma es el vestido de Marta Sánchez para esta noche de celebración en Marbella tras su concierto en Starlite, apostamos por una firma española, como a ella tanto le gusta siempre apoyar nuestra moda.