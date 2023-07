Marta Sánchez vuelve a dar una lección de estilo combinando la falda blanca más ibicenca con camisa Chanel

De todas las faldas ibicencas que hemos visto este verano, la de Marta Sánchez es la más elegante. Marta Sánchez no para de dejarnos lookazos, eso es un hecho, y un día más nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo para empezar la semana con la falda ibicenca más tendencia. Porque si hay un estilo que sacamos del armario cuando llega el calor, ese es el ibicenco. Y Marta Sánchez tiene claro como buena amante de la moda, que este es la falda del momento. Pero no solo en la falda blanca nos hemos fijado, si no también en la camisa de manga corta de Chanel con la que la ha combinado. Una falda que Marta ha llevado con sandalias de tacón, pero seguro que también las podría haber combinado con las sandalias Cenicienta de Tamara Falcó para su primer look de casada. Y aunque no vayamos a Ibiza este verano, solo necesitamos un falda ibicenca larga como la suya para todo el verano.

Porque nos transporta a Ibiza y a todo esa moda más boho y hippie, aunque siempre la asociamos al blanco o al negro, en las últimas temporada ha apostado por el color y el estampado. No solo los vestidos, también las faldas como la de Marta Sánchez.

Para conocer su origen, nos tenemos que remontar a la década de los años 70, cuando en Ibiza el movimiento hippie tuvo su mayor auge. Y una figura fundamental fue la de Smilja Mihailovich, la impulsora de la moda Adlib y Marta Sánchez como una de las mujeres mejor vestidas de nuestro país, lo sabe.