Las sandalias Cenicienta de Isabel Díaz Ayuso son las que triunfan entre las mujeres más pijas y se llevan con vestido 'rojo Madrid'

Isabel Díaz Ayuso lo ha vuelto a hacer. Si anoche acaparaba todas las miradas con una blusa roja entre todo las camisas blancas en el balcón de Génova, hoy ha vuelto a lucir el 'rojo Madrid' pero con un vestido de lo más veraniego. Aunque esta vez no hemos puesto nuestra mirada en el vestido de Isabel Díaz Ayuso, sino en sus sandalias Cenicienta como las que llevó Tamara Falcó en su primer look como casada. Porque las sandalias de vinilo son el calzado estrella del verano, y la presidente madrileña lo tiene claro en este lunes de resaca electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha empezado la semana recibiendo en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, en el marco de las reuniones que realiza habitualmente con representantes diplomáticos extranjeros. Para este mañana de trabajo, Ayuso ha optado por lucir un vestido camisero rojo con alpargatas de cuña con las tiras de vinilo. O lo que es lo mismo, las sandalias Cenicienta que triunfan entre las mujeres más pijas de Madrid que incluso sirven para los looks de invitada perfecta como el de Chenoa.

Hablamos de los zapatos transparentes, que a través de vinilo, PVC o cristal en ocasiones se convierten en el siguiente nivel de los sempiternos zapatos nude. Una tendencia que no deja indiferente a nadie, o los amas o los odias, y esta claro que Isabel Díaz Ayuso como Tamara Falcó son del 'team' que los aman. O lo que es lo mismo, podríamos decir que las mujeres más pijas de Madrid han caído rendidas antes las sandalias y las cuñas de vinilo para este verano 2023. Los zapatos transparentes, especialmente en sus versiones con altísimos tacones, se han repetido sin cesar sobre las pasarelas de firmas como Loewe, Simone Rocha o Valentino esta temporada primavera-verano 2023. Y ahora Ayuso los saca a las calles de Madrid.

Ayuso recibe a la embajadora de Marruecos en España Marta Fernández Jara EUROPAPRESS

Unas sandalias de cuña y vinilo que Isabel Díaz Ayuso ha combinado con un vestido rojo de estilo camisero. Porque ya sabemos que el 'rojo Madrid' es el color fetiche de la presidenta, tanto para noches electorales como para momentos importantes.