El mono con hombros al descubierto de Marta Sánchez es el que más estiliza a cualquier edad

Marta Sánchez no para de dejarnos lookazos, eso es un hecho, y un día más nos lo ha vuelto a demostrar con este estilismo para empezar la semana con el mono más tedencia. Porque si hay un calzado por excelencia que sacamos del armario cuando llega el buen tiempo, esas son las alpargatas de cuña y las botas cowboy. Y Marta Sánchez tiene claro como buena amante de la moda, que este es el calzado perfecto del momento. Y ahora nos ha dejado claro que para estos días de inicio de verano necesitamos un mono con los hombros al descubierto tan en tendencia este verano 2023 para llevar alpargatas de cuña. Porque no todo iba a ser los looks de Victoria Federica, Ana Milán o Eurovisión 2023, o la falda vaquera de Anabel Pantoja,Marta Sánchez también dicta sentencia con este mono con los hombros al descubierto que hasta Carmen Lomana metería en su maleta de vacaciones. Eso sí, los seguidores de Instagram de Marta Sánchez se han fijado más en su retoque estético o fotográfico y han inundado la publicación de comentarios diciendo que no parece ella o que con su belleza no necesita estos retoque fotográficos. Lo de siempre en España, al final que cada uno haga lo que quiere con su físico si es feliz y no perjudica al resto.

Pero volviendo al look de Marta Sánchez si los monos fueron máxima tendencia el verano pasado, este año vuelven con nosotros y por eso la cantante ha querido lucir este diseño en negro con los hombros al descubierto de la marca Desigual con bordados en las mangas. Pero no solo eso, porque además de ser un mono que estiliza tiene un cinturón elástico para marcar esa cintura de avispa que tanto nos gusta a todas. Una tendencia de esas que no puede ser más cómoda y fresquita para el verano, y perfecta para añadir en la maleta de vacaciones.

Mono Stella Jean, de Desigual (139 euros)

Mono hombros al descubierto. Desigual

Uno mono que es perfecto para llevar de noche como ha hecho Marta Sánchez en uno de sus conciertos y que además, aún estiliza más con unas alpargatas de cuña.