Victoria Federica no se quita sus jeans más anchos y rotos ni para disfrutar de sus interminables vacaciones en Ibiza

Victoria Federica no sale de Ibiza este verano, eso es un hecho. Victoria Federica se ha vuelto a ir a Ibiza para disfrutar del mismo hotel que hace unos días Vicky Martín Berrocal, y a otro de los hoteles más lujosos de la isla después de disfrutar de Maluma en concierto. Porque una vez más, Victoria Federica no ha dejado indiferente a nadie y lo ha demostrando siguiendo las tendencias con su estilismo, y si ayer se convertía en toda una Motomami con bikini plateado, hoy lo hace dejando claro que no se quita sus jeans rotos y anchos favoritos ni para sus vacaciones interminables en Ibiza.Victoria Federica nos deja claro el retorno de los jeans rotos que tan poco le gustan a nuestras madres y abuelas. No hay temporada sin los jeans rotos que odian las madres (y las abuelas). Y Vic lo tiene claro, este verano también vamos a meter nuestros jeans rotos. Por eso no ha esperado más y ha aprovechado este inicio de semana para sacar del armario los vaqueros anchos rotos ternos que cada temporada regresan a nuestro armario. Porque además dan ese rollazo que siempre te solucionan cualquier look y hacen que le de ese toque más actual y desenfadado a cualquier look.

Unos jeans rotos que Victoria Federica ha combinado en su escapada a Ibiza con amigas con un top blanco crop de escote cruzado. Porque ya sabemos que a nuestra royal más influencer le encanta lucir vientre plano con pantalones de tiro bajo muy dosmileros.

Una escapada a Ibiza que parece no tener fin para Victoria Federica y sus amigas durante este verano 2023.