Melanie Griffith, una madrina de cuento con vestido bordado en la boda de su hija Stella del Carmen

Si el vestido de novia de Stella del Carmen Banderas ha sido uno de los secretos mejor guardados del año, el look de su madre, Melanie Griffith, no se ha quedado atrás. La actriz de Hollywood, exmujer de Antonio Banderas, fue una de las grandes protagonistas de la boda celebrada en Abadía Retuerta (Valladolid), donde la elegancia y la emoción se fundieron en una jornada que unió raíces españolas y glamour internacional.

Un diseño de cuento de hadas

Melanie Griffith deslumbró con un vestido largo en tono verde empolvado, confeccionado en un tejido ligero con bordados y transparencias que aportaban textura y movimiento. El diseño, de aire romántico y sofisticado, contaba con un cuello victoriano fruncido, puños rematados con encaje y una falda fluida que caía con elegancia hasta el suelo.

El conjunto evocaba la estética de las grandes producciones cinematográficas de época, pero con un toque moderno y refinado que solo una estrella de su talla puede lograr.

La madrina perfecta

La actriz complementó su look con joyas discretas y un recogido con ondas suaves, que enmarcaban su rostro con naturalidad. Su maquillaje, en tonos nude y rosados, resaltaba la luminosidad de su piel y aportaba equilibrio al conjunto.

El resultado fue un estilismo de madrina impecable, elegante y lleno de simbolismo: un homenaje al amor y a su vínculo con España, país en el que vivió algunos de los momentos más importantes de su vida junto a Antonio Banderas.

Un papel a la altura de una estrella

A lo largo de la ceremonia, Griffith se mostró emocionada y cómplice con su hija, con quien mantiene una relación muy cercana. Su presencia, serena y elegante, aportó un aire clásico a la ceremonia y reforzó la estética romántica que marcó toda la boda.

La actriz posó junto a los novios y a Antonio Banderas en la exclusiva portada de ¡Hola!, donde se puede apreciar la armonía del conjunto familiar y el equilibrio entre la sobriedad del traje masculino del actor, la pureza del vestido de Stella y la sofisticación de su propio look.

Un icono de estilo también fuera de Hollywood

Con este estilismo, Melanie Griffith demuestra que la madurez y la elegancia pueden ser sinónimo de inspiración, y que el papel de madrina también puede brillar con personalidad propia.

Su elección, a medio camino entre lo vintage y lo regio, convierte su aparición en una de las más comentadas de la semana y consolida su imagen como una de las madrinas más estilosas del año.