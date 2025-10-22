Aitana reaparece en Miami con un look de lujo: vestido de 660 euros y botas de más de 2.000 euros

Aitana ha vuelto a demostrar que no solo es una de las artistas más influyentes del pop en español, sino también una auténtica referencia de estilo. La cantante ha viajado hasta Miami para participar en la Latin Music Week de Billboard, un encuentro que reúne a las figuras más destacadas de la industria latina, y donde su intervención —en la que habló sobre el machismo que aún persiste en la música— no ha pasado desapercibida. Tampoco su look, una combinación perfecta entre sobriedad y sofisticación que ya está dando que hablar en redes sociales.

Un vestido camisero que reinterpreta la elegancia clásica

Para la ocasión, Aitana apostó por un vestido camisero blanco de la firma francesa Marine Serre, valorado en 660 euros, que se ha convertido en el eje central de su look. De largo midi y con un diseño estructurado que juega con el minimalismo, la prenda destaca por su impecable confección y su corte masculino reinterpretado desde una perspectiva femenina y moderna.

El vestido, de líneas puras y cuello clásico, demuestra que menos es más cuando se sabe cómo llevarlo. Aitana lo combinó con un maquillaje natural, labios en tono nude y su característica melena suelta con flequillo, aportando un aire fresco y juvenil al conjunto.

Botas de lujo y actitud empoderada

El toque más rompedor llegó con las espectaculares botas “Km Lace Botta” de Christian Louboutin, valoradas en 2.195 euros, confeccionadas en encaje negro con cordones y un tacón de 10 centímetros. Una elección tan audaz como sofisticada que rompió con la sobriedad del vestido y añadió un punto de sensualidad y fuerza.

El resultado fue un estilismo equilibrado entre la elegancia europea y el glamour latino, ideal para una cita como la Latin Music Week.

Un mensaje con impacto

Durante el panel “Mujeres: Ascenso global”, Aitana aprovechó el micrófono para lanzar un mensaje claro sobre la desigualdad de género en la industria: “A un hombre no se le exige tanto como a una mujer encima del escenario”, afirmó, recibiendo el aplauso del público.

Así, la artista no solo brilló con su look, sino también con sus palabras, convirtiéndose en una de las protagonistas indiscutibles de la jornada. Moda, talento y compromiso: tres claves que consolidan a Aitana como un icono total.