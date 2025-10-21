Descubre los secretos de belleza de Melanie Griffith: Lo que aprendió de Augustinus Bader

Después de la boda de su hija Estela, Melanie Griffith hizo una pausa en su agenda para un almuerzo en Madrid con el conocido Augustinus Bader. La cita, organizada por ABANUC en Ramón Freixa Tradición, reunió a amigos y admiradores de una marca que ha cambiado las reglas del cuidado de la piel gracias a la ciencia.

Melanie, luciendo un aspecto fresco, no dudó en expresar su admiración por la firma creada por el profesor Bader y Charles Rosier. Desde hace tiempo, confía en sus productos, conocidos por su capacidad de transformar la piel, devolviéndole luminosidad y firmeza. Durante el almuerzo, la charla giró en torno a la innovación, la belleza real y el poder de la ciencia en el cuidado de la piel. Se sintió la esencia de Augustinus Bader: resultados tangibles, bienestar y una elegancia sin complicaciones.

Detalle del menú que degustaron los invitados Augustinus Bader

La comida fue un espacio de confianza y amistad, donde Melanie compartió su experiencia: “He estado usando estos productos desde el principio. Mi hija Dakota estaba rodando en Italia, y el profesor voló para darme algunos para probar. En menos de una semana vi resultados. Créeme, funcionan”.

La innovación está en el corazón de Augustinus Bader.

La marca, nacida de más de tres décadas de investigación en medicina regenerativa, ha desarrollado una tecnología patentada —el TFC8®— que actúa estimulando los mecanismos naturales de reparación y renovación de la piel. Un enfoque científico único que ha convertido a Augustinus Bader en una de las firmas más admiradas del mundo, símbolo de eficacia, innovación y cuidado consciente.

Melanie Griffith y Dakota Johnson Gtres

Este año, además de The Elixir, el imprescindible de Melanie Griffith y Dakota Johnson, se suman dos nuevos lanzamientos a la rutina de belleza de Augustinus Bader:

The Vitamin C Serum: Un sérum ligero que revitaliza y protege la piel, mejorando su tono y textura.

The Sunscreen SPF 50: Un producto todo en uno que ofrece protección solar y tratamiento antienvejecimiento, con una textura ligera que se absorbe sin dejar residuos.

Como novedad, ABANUC abrirá pronto su nueva cabina de tratamiento, donde Augustinus Bader participará en algunos de sus protocolos. ¡Estén atentos!