Paula Echevarría convierte los mocasines más pijos en el calzado más cañero (y están en su colección con Primark)

Paula Echevarría vuelve a demostrar que su alianza con Primark es una de las más inspiradoras de la temporada. La actriz ha compartido en sus redes uno de sus looks favoritos de su nueva colección con la firma irlandesa y ha logrado lo que parecía imposible: hacer que los mocasines más pijos se vean más cañeros que nunca.

El estilismo, fotografiado por Leticia Díaz de la Morena, es un auténtico manual de cómo vestir con estilo (y actitud) en entretiempo. Paula combina unos shorts efecto piel negros con una americana a juego, también de textura tipo cuero, y los equilibra con un top marrón chocolate ajustado que aporta el toque cálido y otoñal perfecto.

El detalle que marca la diferencia: los mocasines

Pero el verdadero protagonista del look son los mocasines, un modelo que forma parte de su colección cápsula con Primark, y que representa a la perfección ese nuevo giro que está viviendo este tipo de calzado. Paula los lleva con calcetines oscuros, una tendencia arriesgada que hasta hace poco parecía reservada solo a las más atrevidas del street style, pero que ahora se ha convertido en un gesto de moda con mayúsculas.

Lejos de lo clásico, el resultado es elegante, urbano y rompedor. La actriz demuestra que los mocasines ya no son exclusivos de los looks de oficina o los uniformes preppy: combinados con prendas de aire motero o texturas como la piel, se transforman en una opción ideal para salir a la calle con estilo y comodidad.

El look ‘working girl’ más moderno

Echevarría completa el conjunto con un bolso de ante marrón, unas gafas de sol negras de aire retro y unos pendientes dorados XXL que elevan el resultado. Todo el estilismo transmite una sensación de poder y sofisticación sin esfuerzo, ideal tanto para una comida de trabajo como para una tarde en la ciudad.

Su alianza con Primark sigue arrasando gracias a diseños fáciles de combinar, con precios asequibles y ese sello personal que Paula imprime a cada pieza. Y si algo queda claro tras ver su último look, es que los mocasines serán el calzado estrella de la temporada, y Paula Echevarría ya nos ha enseñado la forma más cool de llevarlos.