Por fin descubrimos el vestido de novia más español de Stella del Carmen (y las damas de honor más inesperadas)
Después de semanas de especulaciones, la exclusiva mundial de ¡Hola! revela las imágenes y todos los detalles de la boda de Stella del Carmen Banderas en Valladolid, con un vestido de aire gótico y un ‘dress code’ en negro que ha dado la vuelta al mundo
Después de semanas de rumores, filtraciones y fotos difusas en redes sociales, la exclusiva mundial de ¡Hola! ha revelado por fin todos los detalles del enlace más esperado del año: la boda de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski. Una celebración romántica y elegante que unió Hollywood y España en un escenario idílico: la Abadía Retuerta, en la provincia de Valladolid.
Fiel a sus raíces, Stella eligió España como el lugar donde pronunciar su “sí, quiero”. Según cuenta la publicación, fue su propio padre quien le mostró la zona durante un viaje y ella quedó enamorada del entorno. Finalmente, los novios se casaron el 18 de octubre, rodeados de unos 250 invitados entre familiares y amigos, en una ceremonia íntima pero cargada de magia, celebrada en este antiguo monasterio reconvertido en hotel y bodega.
El vestido soñado: romántico, boho gótico y con guiños al encaje español
El vestido de novia de Stella del Carmen ha sido una de las grandes incógnitas de los últimos meses. Ahora, la joven diseñadora y actriz ha desvelado que buscaba “algo un poco gótico e inspirado en el encaje español”. El resultado fue un diseño espectacular con escote palabra de honor, mangas caídas, y una impresionante capa de encaje con capucha, que sustituía al tradicional velo.
Un look nupcial que mezclaba romanticismo y sobriedad, y que destacaba por su elegancia clásica con un toque contemporáneo. Stella completó el conjunto con un ramo de calas negras, un gesto simbólico que reforzaba el aire gótico y misterioso de su estilismo.
Dakota Johnson, dama de honor y cómplice de estilo
Entre las protagonistas de la boda también destacó Dakota Johnson, medio hermana de la novia e hija de Don Johnson y Melanie Griffith, quien ejerció de dama de honor junto a Adaline Gruszynski —hermana del novio— y Atherton Grace, hija de Don Johnson. Todas ellas sorprendieron con un inesperado ‘dress code’ en riguroso negro, una elección poco común en bodas, pero perfecta para el ambiente elegante y sofisticado de la ceremonia.
Los vestidos, largos y con transparencias, mantenían coherencia estética con el estilo de la novia, creando una imagen poderosa y cinematográfica que recordaba a las bodas más glamurosas de Hollywood.
Una boda que une tradición y modernidad
Con esta exclusiva, ¡Hola! muestra en detalle un evento que combina raíces españolas, inspiración artística y sensibilidad hollywoodiense. Stella del Carmen ha conseguido reinterpretar la estética nupcial desde un punto de vista íntimo y personal, convirtiendo su boda en un homenaje a su herencia cultural y familiar.
La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha demostrado que el amor —y la moda— pueden tener alma propia cuando se mezclan tradición, historia y estilo con tanta naturalidad.
