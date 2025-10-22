Por fin descubrimos el vestido de novia más español de Stella del Carmen (y las damas de honor más inesperadas)

Después de semanas de rumores, filtraciones y fotos difusas en redes sociales, la exclusiva mundial de ¡Hola! ha revelado por fin todos los detalles del enlace más esperado del año: la boda de Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, con Alex Gruszynski. Una celebración romántica y elegante que unió Hollywood y España en un escenario idílico: la Abadía Retuerta, en la provincia de Valladolid.

Fiel a sus raíces, Stella eligió España como el lugar donde pronunciar su “sí, quiero”. Según cuenta la publicación, fue su propio padre quien le mostró la zona durante un viaje y ella quedó enamorada del entorno. Finalmente, los novios se casaron el 18 de octubre, rodeados de unos 250 invitados entre familiares y amigos, en una ceremonia íntima pero cargada de magia, celebrada en este antiguo monasterio reconvertido en hotel y bodega.

El vestido soñado: romántico, boho gótico y con guiños al encaje español

El vestido de novia de Stella del Carmen ha sido una de las grandes incógnitas de los últimos meses. Ahora, la joven diseñadora y actriz ha desvelado que buscaba “algo un poco gótico e inspirado en el encaje español”. El resultado fue un diseño espectacular con escote palabra de honor, mangas caídas, y una impresionante capa de encaje con capucha, que sustituía al tradicional velo.

Un look nupcial que mezclaba romanticismo y sobriedad, y que destacaba por su elegancia clásica con un toque contemporáneo. Stella completó el conjunto con un ramo de calas negras, un gesto simbólico que reforzaba el aire gótico y misterioso de su estilismo.

Dakota Johnson, dama de honor y cómplice de estilo

Entre las protagonistas de la boda también destacó Dakota Johnson, medio hermana de la novia e hija de Don Johnson y Melanie Griffith, quien ejerció de dama de honor junto a Adaline Gruszynski —hermana del novio— y Atherton Grace, hija de Don Johnson. Todas ellas sorprendieron con un inesperado ‘dress code’ en riguroso negro, una elección poco común en bodas, pero perfecta para el ambiente elegante y sofisticado de la ceremonia.

Los vestidos, largos y con transparencias, mantenían coherencia estética con el estilo de la novia, creando una imagen poderosa y cinematográfica que recordaba a las bodas más glamurosas de Hollywood.

Una boda que une tradición y modernidad

Con esta exclusiva, ¡Hola! muestra en detalle un evento que combina raíces españolas, inspiración artística y sensibilidad hollywoodiense. Stella del Carmen ha conseguido reinterpretar la estética nupcial desde un punto de vista íntimo y personal, convirtiendo su boda en un homenaje a su herencia cultural y familiar.

La hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith ha demostrado que el amor —y la moda— pueden tener alma propia cuando se mezclan tradición, historia y estilo con tanta naturalidad.