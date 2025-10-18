El gesto de Antonio Banderas con la prensa y sus primeras palabras en la boda de su hija Stella

Con los viñedos de la Abadía Retuerta LeDomaine de fondo y bajo la luz otoñal castellana de Sardón de Duero (Valladolid), Stella Banderas, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, se ha casado este sábado con el empresario estadounidense Alex Gruszynski.

La tierra castellana y glamour de Hollywood unidos por el amor en este antiguo monasterio del siglo XII convertido en hotel de lujo ubicado en Sardón de Duero, Valladolid. El recinto, que dispone de helipuerto, ha sido reservado por los novios durante varios días: unas cuatro noches para asegurar la privacidad del evento.

La boda, blindada, ha contando con la asistencia de entre 200 y 250 invitados, incluidos rostros del cine internacional. Emocionado, con esmoquin y con el pelo recién cortado, según ha confesado, ha atendido a los reporteros que se han trasladado a la campiña vallisoletana para cubrir el evento, pero sin poder acceder al recinto, un hotel de tres llaves y restaurante con estrella Michelin. Ha expresado su alegría por la elección de este lugar. "Había venido aquí anteriormente y me gustó mucho. Cuando me dijo que se iba a casar, le enseñé fotos... Ha sido el espacio lo que nos ha traído hasta aquí y la facilidad de alojar a 200 personas". Que se case en España es algo que le llena de orgullo. "Es su manera de reconectar con sus raíces y de compartir su tierra con su futuro marido y con toda la familia".

Entre otras cosas, ha negado que Chris Martin, vocalista de Coldplay, fuese una de las actuaciones de la celebración. Antes de brindar por la felicidad de su hija y de su yerno, se mostró encantado por compartir este día tan importante para su familia y agradeció la acogida que han tenido por parte de la provincia de Valladolid, lugar escogido por los novios para su enlace, y que ha hecho las delicias de familiares, amigos e invitados en este fin de semana tan señalados para los Banderas Griffith. Por último, desmintió también que su regalo de bodas haya sido una vivienda en Marbella.

Primeras palabras de Antonio Banderas en la boda de su hija Stella Gtres

A media tarde, una persona de la Abadía de Retuerta ha aparcado el coche para hacer entrega de un detalle de parte de Banderas: una bandeja con canapés. Los periodistas, además de agradecer el gesto, se han apresurado a preguntar por el evento, pero el empleado se ha mantenido en silencio y enseguida se ha despedido con amabilidad. Posteriormente, ha sido Banderas el que ha atendido a la prensa y ha compartido las primeras impresiones de esta jornada familiar tan especial en la que todo ha transcurrido felizmente. "Me gustaría agradecer a toda la gente lo bien que se ha portado", ha concluido.