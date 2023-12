Mientras todos hablan del documental de María Pombo, ella se viste de princesa con este maravilloso vestido español

No os vamos a engañar, nosotras somos de esa parte de España que se vio el documental de 'Pombo' del tirón el mismo miércoles. Y también es tenemos que decir que de todos los documentales de influencers, este es nuestro favorito, el menos guionizado, el más de verdad y el que te enseña más el día a día de María Pombo y de toda su familia. Pero vamos a volver a lo que nos ocupa, y es este vestidazo negro de princesa que ha lucido María Pombo para una cena de gala en Madrid. Joyería Suarez ha celebrado su 80 aniversario con una cena muy especial a la que no faltaron algunos de los amigos más cercanos de la firma. Rossy de Palma, Marta Sánchez o las influencers María García de Jaime y María Pombo no quisieron perderse la cita. Y nosotras nos hemos quedado con el vestido negro de María Pombo.

Se trata de un vestido de la nueva colección de la firma española, ‘The 2nd Skin Co’. Un diseño con inspiración New look; una silueta que ciñe el cuerpo y la cintura para dejar paso a una falda amplia y voluminosa, y que a María Pombo no le puede sentar mejor. María Pombo nos ha enamorado a todas con este maravilloso diseño de ‘The 2nd Skin Co’, firma española que se ha convertido en una de las favoritas del armario de Carmen Lomana o la Reina Letizia.

Un vestido que María Pombo ha combinado con una coleta con mechones sueltos a la cara de la mano de GhD.