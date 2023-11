María Pombo, su familia y los secretos de 'Pombo': "Es algo que no se ha visto todavía en España"

María Pomboy su familia estrenan su proyecto común, relatando el día a día del mundo influencer con un docu-reality. Una mirada intima a la vida de la creadora de contenido que promete ser un viaje revelador de los secretos más escondidos para los seguidores. "Pombo" mostrará las etapas finales del embarazo y los primeros días de vida de Vega, su segunda hija con Pablo Castellano, tras su nacimiento.

"Es algo que no se ha visto todavía en España", eso es lo especial que tienen los cuatro episodios de 45 minutos según la reina de Instagram, María Pombo revela que en ocasiones se han sentido "peligrosamente cómodos", desvelando así secretos que serán visibles para todos los fans a partir de mañana en Amazon Prime.

Focos, cámaras y micros dirigidos a los grandes protagonistas rodeados de sus padres, hermanas, cuñados y abuela. El nerviosismo de la familia Pombo en la alfombra azul se calma al posar al completo en el photocall, una imagen que revela unión y naturalidad. Tanto es así, que la vergüenza de Pablo Castellano se palpa en el ambiente al ser felicitado por toda la prensa cantándole el 'Cumpleaños Feliz' en un día tan especial.

Marta Pombo insiste en la espontaneidad y la gran exposición que han realizado apostando por el proyecto en el que ha colaborado su abuela, algo especial y emocionante: "yo creo que va a gustar mucho". Después de tantos años en redes, Lucía Pombo tiene asumido que les críticas van a existir, pero no es algo que le preocupe. Todos coinciden en que se muestran reales y cercanos.

La familia nunca hubiese pensado en realizar este proyecto, "es otra liga", dice Álvaro López, sin embargo, el marido de la mayor de las hermanas no se considera uno de los protagonistas: "Todo es gracias a María, gracias a las hermanas [Pombo]". Luis Zamalloa insiste en que la familia y las Pombo "tienen cuerda pa' rato", y no van a dejar indiferente a la audiencia.

El carácter y las peleas de los 'Pombo'

El carácter ha sido los más destacado, pues todos ellos consideran que es lo que más va a sorprender. En el documental María señala que puede pelear con su pareja 15 veces al día, sin embargo, hoy, día de estreno, van con el contador a 0, "hoy no hemos tenido tiempo", señala Pablo entre risas, "somos una bomba de relojería, pero recogemos cable rápido". Y parece que ese gen será transmitido de generación en generación, pues mientras Vega todavía solo come y duerme, Martín es un personaje muy bueno y obediente pero que "no tiene ninguna buena idea".

Triunfa el amor

Los recién casados, muestran su complicidad entre piropos durante la entrevista. Luis Zamalloa, le dedica unas bonitas palabras a la madre de su hija Matilda, "estoy muy enamorado", "está muy guapa", explica tras mirarla embelesado mientras posa en el photocall. "Tengo una suerte que no me la creo", confiesa , Marta Pombo entre pequeños arrumacos, "yo me quedo".

El personaje favorito

La timidez de Pablo, el carácter de Lucía y el de María, el cachondeo de Marta y Álvaro, las risas de Papín y Luis, la semblanza de Sito, y la naturalidad de la abuela. Papín se proclama como gran favorito. Aunque Gabriela, Sito, la abuela y Álvaro se encuentran entre los grandes desconocidos que pueden sorprender. Una faceta más real mostrarán los rostros que acumulan más de cuatro millones de seguidores, las hermanas Pombo.

¿Habrá segunda temporada?

Mucho se ha comentado que el éxito previo al estreno y lo que se espera de 'Pombo' se convierta en un fenómeno que reclame una segunda temporada. "Ojalá", expresa Pablo. Y no estamos muy desencaminados porque... "cuando el río suena, agua lleva", ha desvelado María.