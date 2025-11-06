El minivestido español (y muy mini) con el que Paula Echevarría ha presumido de piernas en el estreno de su nueva serie

La vuelta de Paula Echevarría a la ficción era uno de los momentos más esperados de esta temporada televisiva, y ella lo sabía. Por eso, para el gran estreno de Camino a Arcadia en plena Gran Vía de Madrid, decidió apostar por un look que no pasara desapercibido. Y lo consiguió. La asturiana reapareció radiante con un minivestido fucsia que acaparó todas las miradas y se convirtió, sin exagerar, en uno de los estilismos más comentados de la noche.

Un diseño pensado para brillar

El diseño lleva la firma de Andrew Pocrid, uno de los nombres españoles que más fuerza ha ganado en alfombra roja y que, además, mantiene una relación cercana y de confianza con Paula. La actriz suele recurrir a él en esos momentos donde quiere proyectar fuerza, seguridad y mucha moda.

El look de Paula Echevarría. Gtres

En esta ocasión, Paula Echevarría apostó por un minivestido muy trabajado, compuesto por un body de tul de seda salpicado de aplicaciones brillantes en forma de lunares, que aportan ese efecto de textura que tanto favorece en foco fotográfico. La parte inferior la protagoniza una falda mini en tafetán plisado de un rosa intenso, acompañada de un maxi lazo estructural que se convierte en el auténtico golpe visual del look. Un detalle que remite a la moda más femenina y teatral, pero llevada al terreno moderno.

Una estética que mezcla costura y personalidad

Este look tiene esa esencia tan reconocible del universo Pocrid: opulencia, feminidad y un punto andaluz lleno de carácter. No es casual. El diseñador ha hablado muchas veces de cómo su tierra, Córdoba, está presente de alguna manera en todo lo que crea. Y en este caso no es distinto: la mezcla de color, brillo y volumen tiene ese temperamento cálido y celebratorio que define a la firma.

William y Paula. Gtres

Accesorios en clave elegante y peinado impecable

Paula completó el estilismo con sandalias finas en rojo brillante y unos pendientes dorados que aportaban equilibrio sin robar protagonismo. En cuanto al peinado, optó por melena suelta muy pulida, raya al centro y un maquillaje luminoso que acentuaba la mirada. El resultado fue claro: un look de alfombra roja rotundo, sin necesidad de exceso, pero cargado de intención.

Más allá de la moda, esta alfombra roja significaba algo más profundo: el regreso de Paula a una serie de gran formato. Y su estilismo acompañó exactamente eso: un regreso en mayúsculas.