El truco de estilo de Paula Echevarría para llevar el corsé de su colección con Primark incluso en los días de frío

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar su maestría para combinar tendencias con estilo y practicidad. En su última escapada a Dublín, la actriz ha compartido un look que ha causado sensación entre sus seguidores: una propuesta urbana, cómoda y muy en tendencia con la que revela el mejor truco para llevar el corsé incluso cuando bajan las temperaturas.

El corsé más buscado del otoño es de su colección para Primark (y vale solo 18 euros)

La prenda protagonista del estilismo es un top tipo corsé de pana, perteneciente a su colección con Primark, una línea que la actriz diseña con la marca desde hace varias temporadas. Se trata de un diseño sin tirantes, con costuras estructuradas y bajo acampanado, que Paula ha sabido reinterpretar a la perfección para un día frío en la capital irlandesa.

Corsé marrón. Gtres

Disponible en color marrón y con un precio de 18 euros, este top demuestra que no hace falta invertir una fortuna para seguir las tendencias del momento. Su tejido de pana —suave, cálido y con textura— lo convierte en una opción ideal para el otoño-invierno, aportando un toque sofisticado y retro al mismo tiempo.

Su truco de estilo para llevar corsé en invierno

Lejos de combinarlo como una prenda de noche o de entretiempo, Paula Echevarría lo ha adaptado de forma magistral al frío con un truco de estilo tan sencillo como efectivo: superponerlo sobre una camisa de rayas celeste, consiguiendo así un efecto layering elegante y favorecedor. El resultado es un look equilibrado que mezcla sensualidad, estructura y calidez, sin perder comodidad.

El look de Paula Echevarría. Instagram @pau_eche

La actriz completa el outfit con unos pantalones vaqueros oscuros de corte recto, que estilizan la figura y aportan un toque casual, y unos botines de punta afilada que alargan visualmente la silueta. En la mano, un bolso de pelo oscuro, que añade textura y el toque invernal definitivo.

Paula Echevarría, experta en transformar las tendencias

Una vez más, la asturiana deja claro por qué es uno de los mayores referentes de estilo en España. Su forma de adaptar las tendencias a la vida real —y a cualquier temperatura— es la prueba de que el estilo no está reñido con la funcionalidad.

Con este look desde Dublín, Paula convierte una prenda típicamente veraniega en una opción perfecta para los meses fríos. Solo hay que seguir su fórmula: una camisa, un corsé encima y unos vaqueros favorecedores. El resultado, un estilismo moderno, femenino y con el sello inconfundible de Paula Echevarría.