Paula Echevarría deslumbra con el vestido de invitada más buscado del otoño (y es de firma española)

Paula Echevarría ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres más estilosas del panorama nacional. La actriz ha asistido a un evento de la firma cosmética Avène con un look de invitada que reúne todas las tendencias del otoño 2025: elegancia, sobriedad y ese toque sofisticado que tanto la caracteriza.

El diseño en cuestión pertenece a la firma española Casona y se trata del modelo ‘La Chiqui Dress’, un vestido que la intérprete ya había lucido anteriormente en color crema y que ahora ha recuperado en su versión más otoñal: un tono marrón chocolate que promete convertirse en uno de los colores más buscados de la temporada.

El marrón chocolate, el color más tendencia del otoño

Las tonalidades tierra y los matices cálidos son los grandes protagonistas del otoño, y Paula Echevarría lo ha tenido muy claro. Este vestido marrón chocolate, con escote asimétrico y un panel drapeado en la cintura que realza la silueta, es una de esas piezas capaces de adaptarse a cualquier evento, tanto de día como de noche. La actriz lo ha combinado con sandalias doradas de Martinelli y joyas de Fahoma Madrid, demostrando cómo el toque metálico puede elevar cualquier estilismo.

El resultado es un look equilibrado, con un punto sofisticado pero sin caer en la rigidez. Paula consigue, una vez más, que la elegancia sea algo natural, cercano y fácil de replicar. Su maquillador de confianza, Miki Varez, fue el encargado de realzar sus rasgos con un beauty look luminoso, mientras que el estilismo corrió a cargo de Abraham Gutiérrez, quien suele acompañarla en muchos de sus aciertos de alfombra roja.

La actriz que convierte cada tendencia en su terreno

Si hay algo que define a Paula Echevarría es su capacidad para adaptar las tendencias a su estilo personal. Lo vemos tanto en sus colaboraciones con Primark, donde firma colecciones que arrasan entre el público, como en sus apariciones más formales, donde siempre logra encontrar el equilibrio entre moda y autenticidad.

Con este vestido de Casona, Paula nos deja una lección de estilo clara: la clave está en elegir piezas que combinen diseño, comodidad y versatilidad. El marrón chocolate, además de ser uno de los colores más favorecedores para el otoño, aporta ese aire sofisticado que convierte cualquier look en una apuesta segura para las invitadas de temporada.

Paula lo lució con una seguridad que solo las auténticas referentes de estilo saben transmitir. Y es que, una vez más, la actriz nos inspira con una propuesta 100 % española, elegante y atemporal, ideal para quienes buscan un look de invitada diferente pero infalible.