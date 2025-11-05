El truco de Paula Echevarría para parecer más joven en 'El Hormiguero': el flequillo postizo más favorecedor

Paula Echevarría volvió a El Hormiguero y lo hizo demostrando, una vez más, por qué es uno de los grandes referentes de estilo en España. La actriz acudió al programa para presentar Camino a Arcadia, su nueva serie que llega a SkyShowtime este 10 de noviembre, y compartió plató con William Levy, con quien mantiene una complicidad y una química que traspasa la pantalla. Pero si hubo algo que acaparó toda la atención —más allá de la risa, el buen rollo y la anécdota de rodaje— fue su look con flequillo postizo, un truco de estilismo que rejuvenece al instante y que muchas celebrities han adoptado en los últimos meses.

El flequillo postizo que cambia por completo la expresión del rostro

Paula sorprendió con una melena larga, ligeramente ondulada y un flequillo espeso y recto, muy estilo Brigitte Bardot. Lo curioso es que no se trataba de un corte definitivo, sino de un flequillo postizo perfectamente integrado y colocado, imposible de distinguir a simple vista.

Este tipo de flequillo es ideal para quienes quieren refrescar su look sin arriesgarse a pasar por la tijera o comprometerse a un peinado que luego requiere mantenimiento. Además, suaviza los rasgos, destaca la mirada y aporta ese aire de frescura que asociamos con las modelos francesas y las actrices de Hollywood de los años 60 y 70.

Paula lo combinó con unos pendientes lágrima dorados, maquillaje en tonos tierra y labios rosados, creando un conjunto elegante pero natural, muy de “buena cara”.

El vestido con brillos que nos transporta a una noche de verano

Para completar el look, la actriz eligió un vestido azul celeste con bordados de estrellas y detalles brillantes, una pieza que tenía un aire onírico y casi mágico. El diseño destacaba por su caída ligera y su escote recto, perfecto para enmarcar hombros y cuello sin necesidad de grandes accesorios.

El conjunto encajaba a la perfección con el ambiente del programa: alegre, luminoso y con ese punto de fantasía que tanto gusta en televisión.

William Levy y la complicidad que enamora al público

La aparición junto a William Levy también tiene mucha fuerza a nivel mediático. Ambos vuelven a coincidir en pantalla y su sintonía se nota. Bromas, confidencias y miradas cómplices que hicieron de la entrevista uno de esos momentos que la audiencia comparte en redes al instante.

El truco de peluquería que veremos ahora en todas partes

Si en otoño hemos visto el wolf cut y el bob italiano, el flequillo postizo será el accesorio estrella del invierno. Es barato, fácil de peinar y permite cambiar de imagen según el plan, el outfit o el mood del día. Y Paula, como siempre, ya lo ha puesto de moda.