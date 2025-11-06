Victoria Federica apuesta por el ‘set’ de deporte más favorecedor del otoño (y sabemos de dónde es)

Victoria Federica ha vuelto a mostrar que su estilo no es solo para eventos, photocalls o planes nocturnos. También se refleja en su día a día, incluso en el gimnasio. La influencer ha compartido un look deportivo que está generando interés porque recoge tres claves que dominan esta temporada: comodidad, tendencia y una estética cuidada sin esfuerzo.

El conjunto marrón que estiliza y es tendencia

Para su sesión de entrenamiento, Victoria Federica ha elegido un set deportivo en color marrón chocolate, un tono que se ha convertido en alternativa sofisticada al negro. El conjunto pertenece a My Libies, una firma conocida por sus tejidos suaves, cómodos y pensados para adaptarse al movimiento del cuerpo.

El look deportivo de Victoria. Instagram @vicmabor

La parte superior es una chaqueta ajustada con cremallera. Se adapta a la silueta y marca la cintura sin resultar rígida. La parte inferior son leggings de tiro alto que alargan visualmente las piernas y estilizan la figura. El resultado es un look deportivo limpio, uniforme y favorecedor.

Cómo lo combina para que funcione

Victoria completa el conjunto con zapatillas deportivas blancas y calcetines blancos. Este contraste aporta luz, refresca el look y hace que el marrón destaque todavía más. La coleta alta y el rostro natural refuerzan la sensación de comodidad y movimiento sin artificio.

Es un estilismo que no pretende llamar la atención, pero la llama. Porque está bien equilibrado y responde exactamente a lo que ahora se busca: verse bien sin complicarse.

La tendencia athleisure continúa (y se consolida)

Los sets deportivos de un solo color han pasado de ser una opción funcional a convertirse en un uniforme diario dentro y fuera del gimnasio. Favorecen, ahorran tiempo y transmiten la imagen de un look pensado aunque el esfuerzo sea mínimo.

Victoria Federica lo lleva como quien sabe que no necesita excesos para marcar estilo. Y confirma algo importante: los tonos tierra —y especialmente el marrón chocolate— seguirán siendo una apuesta fuerte en la moda deportiva de otoño e invierno.