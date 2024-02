Las mujeres de 50 años dictan sentencia, las Adidas Samba más tendencia se llevan con la falda midi plisada en verde de Zara

Amigas, aunque hoy no lo parezca estamos en invierno aún. Sí, hemos pasado de la primavera adelantada a de nuevo el invierno de golpe. Qué locura de tiempo, pero igualmente aquí seguimos nosotras con nuestros looks primaverales favoritos. Y cuando ves una prenda de nueva colección de Zara sabes si va a ser viral o no, y esta falda midi plisada de nueva colección de Zara en color verde tiene todos los números en convertirse en una prenda de esas que no vamos a dejar de ver en Instagram día sí y día también. Y más ahora que está a punto de empezar la primavera y la falda midi se convierte en esa prenda perfecta para combinar con botas o zapatillas, dependiendo del estilo de quien las luzca. Y hablando de estilo con zapatillas, no podemos hablar de otra persona que de nuestra influencer más 50 favorita, Carmen Gimeno que desde el norte de España nos enseña el perfecto look de febrero que no nos vamos a quitar en los próximos meses.

Porque Carmen Gimeno, además de ser una de nuestras influencers más 50 favoritas, también es experta en agotar prendas de Zara, y estos pantalones de hombre seguro que tardan poco en tener lista de espera. De zapatillas icónicas sabemos mucho: que si Converse, que si las Slip Ons de Vans, que si las 990v5 de New Balance, pero las Adidas Samba son de las más tendencia en estos momentos, y ella, como buena amante de la moda, lo sabe. Junto a las Gazelle, son las zapatillas de este invierno.

Falda midi plisada, de Zara (25,95 euros)

Falda midi plisada. Zara

Una falda midi plisada que Carmen Gimeno ha combinado con un jersey verdee de punto a juego, estola de pelo y las Adidas Samba más tendencia.