Las mujeres más pijas y estilosas han encontrado en el armario de Carmen Lomana el jersey perfecto para adelantar la Navidad

No importa cuándo lo leas, pues en los momentos en que no sepas qué ponerte, inspirarte en los looks de Carmen Lomana. Y es que es un hecho, Carmen Lomana sigue siendo la mujer por excelencia del estilo clásico y elegante. Esta vez no hemos podido pasar desapercibido su jersey navideño y que las chicas más pijas y estilosas van a querer para adelantar la Navidad en su armario. Pues se trata de una pieza del diseñador Alessandro Michele para Gucci que pertenece a una colección inspirada en el Renacimiento, época donde la moda se convirtió en un medio de comunicación. Parece un jersey sencillo, pero está lleno de detalles por toda la zona del cuello y escote, decorado con brillos y perlas. Y es que está minuciosamente adornado con un doble cuello de volantes, unas pequeñas cintas de pelo marrón alrededor de los hombros y un lazo con brillos y perlas alrededor, simulando ser un conjunto de collares de lo más extravagante. Como ves, se trata de una prenda que solamente las mujeres con un estilo chic se van a atrever a lucirlo con otras piezas sofisticadas.

Carmen Lomana ha brillado en la televisión con un jersey de Gucci que tiene un valor de, aproximadamente, 3.700 euros. Como todos sabemos, en el armario de la celebrity encontramos joyas de firmas de lujo que se han convertido en sus aliados ideales para conseguir un estilismo sofisticado. De la misma manera que Carmen Lomana nos ha inspirado para vestir en nuestras comidas y cenas de Navidad con vestidos glamurosos y faldas satinadas de infarto, también nos ha sorprendido con este jersey para estar calentitos y divinos con nuestros familiares, pareja o amigos.

Carmen Lomana con jersey navideño. @carmen_lomana

El look de jersey romántico y navideño de Carmen Lomana es el que van a querer todas las chicas pijas para tener una prenda asegurada para lucir durante la Navidad. Es perfecto desde para salir a ver las luces por el centro hasta para la cena de Nochebuena.