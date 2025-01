El maxivestido blanco de transparencias con el que Naty Abascal demuestra que la elegancia no tiene edad (a sus 81 años)

No hay mejor manera para empezar el año que desde las playas de Punta Cana, y eso ha debido pensar Naty Abascal. La icónica ex-modelo y musa de estilo ha decidido arrancar el 2025 rodeada de palmeras, arena blanca y el azul infinito del Caribe, recordándonos una vez más por qué sigue siendo un referente de estilo. Pero no es solo el destino paradisíaco lo que nos ha llamado la atención de su publicación en Instagram, sino cómo la ex-modelo con 81 años, sigue conquistándonos con cada una de sus apariciones. Y es que, mientras muchas apuestan por looks funcionales y sencillos para la playa, ella logra transformar cualquier escenario en una pasarela, reafirmándose como una auténtica inspiración para mujeres de todas las edades.

A lo largo de los años, Naty Abascal ha demostrado ser mucho más que una cara bonita; es un símbolo de estilo, confianza y sofisticación. Su capacidad para reinterpretar la elegancia y adaptarla a cada momento y lugar es lo que la mantiene en lo más alto del olimpo de las musas de la moda. Ya sea luciendo jerséis navideños con un toque refinado, impresionando en eventos de alto perfil o surcando los mares griegos con atuendos impecables, la sevillana siempre encuentra la manera de elevar cualquier look, sin importar la ocasión. Este inicio de año no ha sido diferente. Mientras otras prefieren looks más relajados o básicos para un día en la playa, Naty Abascal nos recuerda que incluso en los momentos más casuales se puede mantener la sofisticación. Y esta vez, su elección para disfrutar de un día en Punta Cana es una muestra perfecta de ese equilibrio entre comodidad, funcionalidad y glamur del que todas podemos aprender para de cara a la temporada de verano.

El look de Naty Abascal en Punta Cana. @natyabascal

En las playas caribeñas, Naty Abascal disfruta de la vida con un look que parece sencillo, pero que es pura sofisticación. Su elección, un maxivestido camisero blanco semitransparente, es un guiño a esa ligereza y frescura que demandan los días junto al mar. El diseño fluido, con bordados delicados, aporta un toque romántico que contrasta perfectamente con la funcionalidad del tejido vaporoso. Este tipo de prenda no solo es perfecta para un entorno tropical, sino que también encapsula esa estética effortless chic que tan bien domina Naty Abascal como la auténtica diva que es. Los complementos son, como siempre, el sello distintivo de su estilo. Un sombrero de paja de ala ancha no solo protege del sol, sino que añade un aire bohemio que equilibra la elegancia del vestido. Las gafas de sol rojas, en un contraste vibrante, aportan un toque moderno y divertido que rejuvenece el look, mientras que el bolso shopper y pareo de tela estampada con motivos tropicales refuerza la estética vacacional sin perder la sofisticación. En cuanto al calzado, la sevillana apuesta por unas alpargatas beige, un clásico que combina practicidad y estilo a la perfección.

Este look de Naty Abascal en las playas de Punta Cana es sin duda toda la inspiración que necesitamos para soñar con un verano que cada vez está más cerca.