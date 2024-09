La blusa con lazada de Naty Abascal en París es todo lo que necesitan las mujeres +50 para derrochar elegancia este otoño

Naty Abascal es toda la elegancia que le podemos pedir a un estilismo de las mujeres +50, y más en París. Porque la ex modelo no se ha querido perder el primer desfile de Alessandro Michele para Valentino, como era de esperar, por la gran relación que la une a la marca. La colección Primavera-Verano 2025 de Valentino, bajo la dirección creativa de Alessandro Michele, ha marcado un regreso audaz a los años 60, en un momento donde las tendencias parecen inclinarse hacia una estética más conservadora y elegante. La colección llamada Pavillon des Folies, se inspira en los vestidos de los años 60 y en los comienzos de Valentino, lleno de encajes blancos bordados, pequeños volantes, y looks de lo más románticos.

Y dentro de esos looks románticos, Naty Abascal ha derrocha estilo y elegancia con un 'total look' negro con camisa con lazada y pendientes dorados. Desde su combinación con elementos propios de las primeras décadas de los dos mil, al estilo Y2K, pasando por las mezclas boho-chic, la infinidad de diseños nos acerca a las blusas con lazos y las convierte en una de las prendas de la temporada, también este otoño 2024 y Naty Abascal lo tiene claro. Hablamos del estilo 'coquette', bajo la premisa del concepto de la hiperfeminidad. Se trata de un estilo que no solo se centra en el mundo de la moda, sino que habla de romantizar el día a día, una nueva forma de ver el mundo y de definir así nuestra propia identidad. Y no hay mejor forma de sumarse a la tendencia coquette que con un lazo negro en la melena. Una forma elegante y sutil de sumar esta tendencia a un look de noche y de día, a los 80 años como Naty.

Naty Abascal en París. @natyabascal

Pasarelas, street style y estilistas coinciden: lazos y lazadas estarán por todas partes este año 2024. El auge de la estética coquette que ha hecho que los peinados, la moda y hasta la decoración se llenen de este romántico detalle. Y ella, como buena amante de la moda y Naty Abascal ya se ha apuntado con este look que nos ha robado el corazón.