Naty Abascal revoluciona París con el traje blanco más elegante… y lo combina con zapatillas Adidas

Si hay alguien que sabe cómo marcar tendencia sin esfuerzo, esa es Naty Abascal. A sus 80 años, la icónica socialité y musa de moda sigue demostrando que su estilo es sinónimo de sofisticación, elegancia y modernidad. En esta ocasión, Naty ha sorprendido en París con un look impecable en el que combina dos piezas clave de la temporada: un traje blanco impecable de Giorgio Armani y unas zapatillas Adidas blancas que aportan el toque actual y rompedor al conjunto.

Naty se encuentra en la capital francesa celebrando el lanzamiento de un nuevo espacio de Delta Cafés, y, como no podía ser de otra manera, ha convertido la ciudad de la luz en su mejor pasarela. Entre paseos por las calles parisinas y encuentros con amigos, la socialité ha mostrado un estilismo que confirma que los trajes blancos siguen siendo la apuesta más elegante para este otoño.

El traje blanco perfecto de Giorgio Armani: minimalismo y sofisticación

El gran protagonista del look es el traje blanco de Giorgio Armani, compuesto por una chaqueta estructurada y un pantalón fluido de corte recto. Una silueta que alarga la figura y aporta un aire de sofisticación atemporal. Debajo, Naty opta por una camisa blanca clásica, creando un total look monocolor perfecto para cualquier ocasión.

El traje de Naty. Instagram @natyabascal

Este tipo de estilismos confirman que los trajes blancos han dejado de ser exclusivos de la primavera y se consolidan como un básico imprescindible en el armario de otoño. Son versátiles, elegantes y, como demuestra Naty, pueden reinventarse fácilmente con los accesorios adecuados.

El toque urbano: zapatillas Adidas blancas y bolso Valentino

El giro inesperado de este look llega con las zapatillas Adidas blancas, una elección que rompe con los códigos tradicionales y actualiza el traje clásico para convertirlo en un outfit moderno, fresco y funcional. Naty demuestra, una vez más, que la moda está hecha para jugar y que las tendencias se adaptan, no se imponen.

Para completar el conjunto, la socialité apuesta por un bolso Valentino en color rojo intenso, con cadena dorada y diseño icónico, que aporta el contraste perfecto. Además, suma gafas de sol rojas oversize que refuerzan la personalidad de un look que no pasa desapercibido.

Naty Abascal, icono de estilo sin edad

Desde los años 70 hasta hoy, Naty Abascal ha sido y sigue siendo un referente absoluto de estilo. Su capacidad para combinar elegancia clásica con toques de tendencia la mantiene siempre en el radar de las amantes de la moda. Con este look parisino, demuestra que es posible mantener la esencia sin renunciar a la modernidad, apostando por prendas icónicas y accesorios que transforman por completo cualquier estilismo.

Con su traje blanco de Armani, su bolso Valentino y las zapatillas Adidas como contrapunto inesperado, Naty firma uno de sus looks más inspiradores de la temporada y nos recuerda que el secreto está en atreverse a romper las reglas.