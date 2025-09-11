Jacob Elordi tiene unas nuevas gafas favoritas y son tan exclusivas que solo existen 300 en el mundo

La nueva versión de Frankenstein, bajo la dirección del aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro, ya ha comenzado a generar una enorme expectación tras su presentación en los festivales de cine de Venecia y Toronto. El proyecto, que promete una nueva visión del clásico gótico, cuenta con un reparto de primer nivel en el que destacan Oscar Isaac, quien dará vida al doctor Frankenstein, y Jacob Elordi, elegido para el complejo papel de la criatura.

De hecho, ha sido precisamente Elordi quien ha acaparado buena parte de los flashes durante los actos de promoción, y no únicamente por su esperado trabajo en la película. El actor australiano se presentó en la alfombra roja con un estilo impecable, demostrando una cuidada elección de vestuario que combinaba un traje de Bottega Veneta, zapatos de Manolo Blahnik y un brazalete de la prestigiosa firma Cartier.

Sin embargo, y a pesar de la elegancia del conjunto, fue un accesorio muy concreto el que se convirtió en el protagonista indiscutible de su atuendo: unas gafas de sol. Se trata del modelo Richard de la marca Jacques Marie Mage, una pieza de diseño cuyo precio asciende a los 870 euros, tal y como informa GQ, y cuya exclusividad es una de sus principales características.

La exclusividad como seña de identidad

La apuesta por la producción restringida es una de las señas de identidad de la firma Jacques Marie Mage. La compañía se ha especializado en la creación de colecciones limitadas, con un máximo de 500 unidades por cada modelo, que se fabrican íntegramente de manera artesanal en talleres de Japón e Italia. Esta filosofía garantiza no solo un control de calidad exhaustivo, sino también un aura de exclusividad que las distingue de la producción en masa.

Por tanto, la elección de Elordi no parece casual, sino una declaración de intenciones. Al optar por un accesorio tan selecto, el actor se alinea con una concepción del lujo basada en la artesanía y la escasez, convirtiendo las gafas en un verdadero objeto de deseo para los amantes de la moda. De este modelo en particular, solo se han fabricado 300 unidades para su distribución en todo el mundo, lo que aumenta todavía más su valor.

En definitiva, este episodio demuestra cómo la alfombra roja va más allá de la simple promoción cinematográfica. Se ha consolidado como un escaparate donde cada detalle cuenta y donde la moda se convierte en una potente herramienta de comunicación, capaz de generar titulares y conversaciones que, en ocasiones, rivalizan con la propia película que se presenta.