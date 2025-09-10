Naty Abascal conquista París con el look de oficina más elegante y fácil de copiar del otoño

Naty Abascal, icono indiscutible de estilo y referente eterno de la moda española, ha vuelto a demostrar que la elegancia no entiende de edad ni de tendencias pasajeras. La socialité ha compartido una imagen desde París, donde ha acudido a disfrutar de una experiencia exclusiva con Delta Cafés, y lo ha hecho enfundada en un look impecable que reúne todas las claves para triunfar en la oficina esta temporada.

Si estabas buscando inspiración para tus próximos estilismos de trabajo, toma nota de la propuesta de Naty, porque su combinación de básicos atemporales y guiños sofisticados es justo lo que necesitamos para elevar cualquier jornada laboral sin renunciar a la comodidad.

El look working-girl que sienta bien a todas

Para esta escapada parisina, Naty Abascal ha elegido un conjunto clásico y muy favorecedor que demuestra que los básicos bien elegidos pueden ser tan potentes como las tendencias más virales. El protagonista es un blazer negro de rayas diplomáticas, ligeramente oversize, que aporta un aire ejecutivo y elegante a todo el conjunto.

El look de Naty Abascal. @natyabascal

Debajo, ha apostado por un clásico de fondo de armario: la camisa blanca de botones, con cuello ligeramente abierto para aportar un toque relajado y chic. Esta fórmula infalible de blazer + camisa blanca es uno de esos duos que nunca falla y que siempre transmite profesionalidad, seguridad y estilo.

Naty lo combina con pantalones de corte recto en el mismo tono, estilizando la silueta y creando un efecto de traje coordinado, ideal para esos días de reuniones importantes o para un look de oficina pulido y atemporal.

Los accesorios que marcan la diferencia

Fiel a su estilo sofisticado, la socialité completa su look con grandes pendientes dorados que aportan un toque de luz al rostro y unas gafas de sol XL de montura negra, que elevan al instante cualquier outfit. Como siempre, demuestra que los complementos son clave para transformar un conjunto sencillo en una apuesta ganadora.

Además, se aprecia un bolso de hombro de cadena dorada, perfecto para acompañar estilismos formales sin restarles elegancia. Es el tipo de accesorio versátil que puedes llevar tanto a la oficina como a una comida importante, y que nunca pasa de moda.

Cómo copiar el look de Naty Abascal

Si quieres recrear este estilismo para tus próximos días de trabajo, solo necesitas tres básicos imprescindibles:

Blazer negro de rayas diplomáticas – una pieza atemporal que aporta estructura y autoridad.

– una pieza atemporal que aporta estructura y autoridad. Camisa blanca clásica – perfecta para iluminar el rostro y dar un aire pulido.

– perfecta para iluminar el rostro y dar un aire pulido. Pantalón recto o ligeramente ancho – ideal para alargar la silueta y conseguir un acabado más estilizado.

Completa el look con unos pendientes dorados, gafas XL y un bolso sofisticado. Unos salones negros o mocasines de piel serían el remate perfecto para conseguir ese aire working-girl tan elegante que ha convertido a Naty en un referente eterno de estilo.

Naty Abascal nos recuerda que, más allá de las tendencias pasajeras, invertir en prendas clásicas y bien confeccionadas es la clave para construir un armario inteligente y versátil. Un look sencillo, elegante y perfecto para afrontar cualquier jornada en la oficina… con un toque de París.