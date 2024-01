Necesitamos las botas Cenicienta (con mucho brillo) de Paula Echevarría para salir de fiesta todo el invierno

Queridos Reyes Magos, necesitamos unas botas de brillos como las que les han regalado a Paula Echevarría para ser la reina de todas las fiestas. Hablamos, precisamente, de las botas glitter o con apliques joya. Las mismas ya habían aparecido en repetidas ocasiones en el street style internacional, especialmente si hablamos de los diseños de firmas como Paris Texas o Amina Muaddi. Ahora, las botas joya han aterrizado también en las novedades de firmas más asequibles y, con ello, se han convertido en una constante sobre el asfalto. Y que Paula Echevarría le han regalado de Ba&sh para crearnos una gran necesidad de moda. Eso sí, cuestan 750 euros, así que mejor buscar un clon 'low cost'.

Unas botas de brillos que no pueden ser más tendencia para este invierno 2024, y además cómodas para salir de fiesta porque tienen tacón sensato de 8 centímetros. Las botas recubiertas de cristales joya se han convertido en la apuesta predilecta de las expertas en moda para esta temporada, y Paula Echevarría lo sabe. Botas 'glitter': la tendencia en zapatos que eleva los looks más que las joyas, y nosotras las necesitamos para salir de fiesta. Respecto a los diseños, aunque son de lo más variados, las más prácticas pasan por contar con un efecto arrugado, tacón fino y no superar la rodilla.

Botas brillos Paula. @pau_eche

Botas Chinny, de Ba&sh (750 euros)

Botas brillos. Ba&sh

Si bien su marcado acento maximalista y nocturno pueda hacer parecer que no son fáciles de combinar, las botas de apliques joya o glitter son perfectas para llevar con todo tipo de prendas, especialmente con looks minimalistas a los que añadir un toque diferente.