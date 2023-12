Paula Echevarría tiene las botas altas 'track' de Stradivarius que más estilizan para todos nuestros looks

Paula Echevarría se acaba de pasar el juego otra vez con su último lookazo para terminar el año en su tierra. Pero esta vez no nos hemos enamorado perdidamente de su vestido negro corto de punto y sexy (que también), si no de sus botas más altas de esas que estilizan al máximo y nos hacen querer llevarlas con todos nuestros vestidos en invierno. Porque está a punto de empezar el año pero nosotras ya tenemos todos los looks preparados y pensados para brillar como nunca antes. Que los vestidos cortos se llevan con botas altas es una fórmula de moda que llevamos años viendo y que cada vez se consolidad más para convertirse en el uniforme oficial de invierno de las que más saben de moda. Françoise Hardy en los 60, Julia Roberts en Pretty Woman en los 90, Victoria Beckham y Rihanna en los 2010, Hailey Beiber e Irina Shayk en los 2020, y ahora Paula Echevarría con las botas muy altas y planas de Stradivarius y también se ha adueñado de su zapatero. Ya lo hizo el año pasado y este tampoco se las quita como Carmen Lomana, o lo que os lo mismo, no hay edad para llevar las botas por encima de la rodilla.

Paula Echevarría es una de las mayores fanáticas de las botas altas de suela track. Las mejores botas con suela gruesa se desmarcan de las típicas botas de invierno por su perfil de goma dentada, que evita posibles resbalones y resulta ideal para atravesar cualquier paisaje invernal. Unas botas que Paula Echevarría ha combinado con un vestido de punto cortito y plumas crop negro de Primark. Un nuevo ejemplo de que ir estilosa en invierno no está reñido con pasar frío.

Porque si el otro día Paula Echevarría lucía un plumas rojo cortito, hoy lo hace con este negro. O lo que es lo mismo, si aún no tienes un abrigo de este estilo en tu armario, necesitas uno este invierno 2024.