Necesitamos este chal de punto de Zara que las mujeres de 50 años llevan con bailarinas de brillos

Las mujeres de más de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración para todas nosotras, entre ellas, la influencer Carmen Gimeno que junto a Pilar de de Arce o Carmen Lomana siempre brillan con sus looks, de estilos de lo más diferentes. Y este miércoles ha sido Carmen Gimeno la que nos ha inspirado con este look de Zara con un chal de punto gris a modo de capa tan tendencia este otoño 2023. Durante las últimas temporadas hemos visto regresar desde corsés y corpiños reformulados en clave cómoda hasta guantes largos que parecían traer consigo el glamour de comienzos del siglo XX. Y ahora también de la capa. Si bien es cierto que las capas regresan con cierta asiduidad a la moda invernal, su aplicación práctica no ha terminado de cuajar en los últimos años, pero esta de Zara ya se ha convertido en la favorita de las chicas más pijas de Madrid como Victoria Federica. Y ahora las mujeres de 50 años como Carmen Gimeno las llevan con este chal de punto.

Un chal de punto gris que Carmen Gimeno lleva a modo de capa con unos jeans negros, un broche de brillos y las bailarinas de Zara Kids con brillos con las que ya nos enamoró. Pero no solo eso, Carmen Gimeno la ha combinado con unas bailarinas que este otoño van a ser uno de los calzados estrellas junto a las zapatillas a todo color y las botas biker. Serán las encargadas de dar el toque romántico a los looks y de demostrar que no hace falta llevar tacón para lucir sofisticada en el día a día. Y estas de Zara Kids con estampado animal, lo tienen todo.

Chal punto con lana y alpaca, de Zara (39,95 euros)

Se trata de este chal amplio y asimétrico confeccionado en hilatura con mezcla de tejidos entre ellos lana y alpaca con adaptado sobre los hombros y brazos como abrigo o complemento y acabados en flecos. Un chal que Carmen Gimeno lleva a modo de capa con un broche de brillos.