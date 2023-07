El vestido más salvaje del verano es este que Amelia Bono combina con complementos dorados

No hace falta ni decir su nombre para saber de quien hablamos si te decimos que no hay un día del verano que no nos haya enamorado con sus estilismos (que ya hemos copiado todas). Amelia Bono no deja de sorprendernos, un día tras otro, con su capacidad para encontrar las gangas de las rebajas de nuestras tiendas preferidas y de defender a la perfección todos los estilismos con los que nos conquista (y llena nuestro armario). La influencer, queayer nos inspiraba con el short tie dye que parece una falda y que vamos a llevar a la playa con el bañador, no deja de superarse con sus looks. La hija de José Bono empezaba la semana con la falda midi de margaritas de las rebajas de Zara, la seguía conla falda made in Spain más corta que necesitan las chicas bajitas y nos dejaba locas, pisando fuerte, con las originales bailarinas de crochet con las que combinó sus shorts más cortos.

Y, si empezaba esta semana de sus vacaciones tan fuerte, no podía defraudarnos con su cierre. Amelia Bono nos ha dejado boquiabiertas con el vestido más salvaje de lo que llevamos de verano, un impresionante diseño de animal print que le sienta como un guante. Se trata del vestido largo de seda leopardo de The Kooples, confeccionado completamente a partir de satén de seda. Es un modelo diseñado con corte lencero largo, escote en V y tirantes finos y estampado con print de leopardo en negro, marrón y beige. La influencer lo ha combinado con unas sandalias de tacón sensato, maxibrazalete y sus pendientes favoritos del verano, todo en dorado, color tendencia resta temporada, con efecto potenciador del bronceado y capacidad de aportar un toque de sofisticación a cualquier estilismo. Por último, ha completado su look con el bolsito de Chanel que llevó a Paris hace unas semanas para celebrar su aniversario con su marido, Manuel Martos.

Vestido largo de seda leopardo, de The Kooples (162,50€)

Vestido largo de seda leopardo The Kooples

Amelia Bono @ameliabono

Un día más, necesitamos este look con el que Amelia Bono ha deslumbrado en sus vacaciones.