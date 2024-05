El maquillaje permanente: el secreto de Nieves Álvarez, Blanca Suárez o Paula Echeverría para potenciar la belleza natural

A lo largo de los últimos años, la mircopigmentación o "maquillaje permanente" se ha convertido en uno de los grandes aliados de las celebreties para potenciar su belleza natural de una forma no invasiva; corregir pequeñas imperfecciones y alcanzar la armonía facial. Su fácil procedimiento y sus resultados momentáneos permiten embellecer nuestro rostro a largo plazo sin la necesidad de someternos a largos rituales de maquillaje diarios.

Si hablamos de micropigmentación, casi por inercia nuestros pensamientos se dirigen a las cejas; las eternas protagonistas de este tratamiento estético capaz de sumarle grosor o matizar su forma. Pero también la micropigmentación en los labios o los ojos (efecto "eyeliner") aumenta su demanda entre actrices e influencers para lograr una mayor armonía en su rostro.

En la antesala al verano que acecha y pensando en los días en los que nos liberamos del maquillaje, este procedimiento tanto en cejas, ojos y labios es un infalible para alcanzar un look natural sin recurrir al maquillaje tradicional; lograr ese afecto "buena cara" y ese look "no make up" tan deseado.

Nieves Álvarez. Gtres

Y ahora la pregunta clave: ¿la micropigmentación se puede hacer en verano? ¿Todavía estoy a tiempo? La respuesta es sí. Desde la clínica de Mónica Aránguez nos explican que si bien hay que tener más cuidado, es posible realizar este procedimiento durante la época estival y no existen riesgos ni contraindicaciones: "Hay quien siente miedo, pero lo cierto es que las medidas que hay que seguir son bastante parecidas en todas las épocas del año. En verano estamos más expuestos al sol, por lo que hay que tener un poco más de cuidado".

Tendencias para este verano 2024

La micropigmentación en cejas, también se alinea con la búsqueda de rostros más naturales y frescos de cara los próximos meses. "Hace unos años se llevaban muy intensas y ahora se lleva un color mucho mas bajito para que todavía pase aún más desapercibido’", apunta Aránguez. En cuanto a la micorpigmentación en labios y siguiendo lo que marca las últimas tendencias en maquillaje, "lo que buscamos es dar con un tono muy suave, lo justo para iluminar la zona. En labios blanquecinos el resultado es espectacular", resume. Y con el fin de lograr una mirada más iluminada y teniendo en cuenta que en verano esquivamos el uso de máscara de pestañas, Mónica señala la micropigmentación en la línea de las pestañas como una posible solución. "Dependiendo del acabado que busquemos, podemos mantener la línea de las pestañas o engrosarlas. Esta técnica es muy práctica en verano porque, aunque no tengamos maquillaje, conseguimos un efecto buena cara que aporta a la mirada más luz".

Paula Echevarría @pau_eche

Es muy importante que lo haga una buena profesional para que el resultado no sea ordinario , exagerado o artificial .

¿Dónde ir ? Mónica Aránguez.