Para una noche de concierto de verano Sassa de Osma ha estrenado este vestido estampado floral de casi 1.000 euros

Sassa de Osma es toda la elegancia que le podemos pedir al verano, y al mes de julio, en Madrid. Si tuviésemos que resumir en pocas palabras cómo es el estilo de la abogada, diseñadora y ex modelo Sassa de Osma sería elegante, atemporal y un tanto vintage. Contrajo matrimonio con el príncipe Christian de Hannover, lo que la convierte en miembro de la familia real, y su presencia no pasa desapercibida con cada look que luce por su sofisticación y discreción, siendo toda una referente para todas aquellas amantes de la moda más clásica y elegante que jamás pasará de moda. Tiene un estilo muy parecido a otras celebrities como María de la Orden, con quien mantiene una buena relación de amistad, e incluso como el de la periodista y fundadora de una agencia de comunicación, Sofía Paramio. Y nos lo ha vuelto a demostrar con este vestido de estampado floral para una noche de julio y de concierto en Madrid.

Un diseño de casi 1.000 euros de Silvia Tcherassi, la creadora que reinterpreta la moda, con la camisa blanca y los volantes como protagonistas de todas sus colecciones. Y en cada de Isabel Preysler y Tamara Falcó son muy fans de sus diseños, y una vez más, lo ha vuelto a dejar claro para una tarde de evento en Madrid. Su marca, titulada con su nombre y apellido, mezcla tradición y vanguardia, materializándose en piezas de edición limitada y únicas que han ganado popularidad entre los amantes de la moda que siempre están buscando algo nuevo, único y diferente. La visión de Silvia Tcherassi se inspira en un lujo casual, sin pretensiones ni excesos, donde el manejo artístico de los materiales y el color y la pureza de la construcción son los protagonistas. Y este vestido de Sassa de Osma es un claro ejemplo de ello, y además es perfecto para las invitadas de verano porque tiene un corte de lo más tendencia esta temporada.

Battia Dress Multicolor Floral Print, de Silvia Tcherassi (990 euros)

Vestido estampado flora. Silvia Tcherassi

Un diseño que Sassa ha combinado con una bailarinas en verde, un calzado que nunca falta en sus looks en cualquier época del año.