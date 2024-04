El look ejecutivo de la primavera es el que Isabel Preysler lleva con blusa blanca y pantalón sastre camel

Isabel Preysler es toda la elegancia que le pedimos a un domingo en Madrid, mientras el foco de atención mediático, está en la Feria de Abril 2024. Porque todos sabemos que la madre de Tamara Falcó es una de las mujeres más elegantes de España, y una vez más nos lo ha vuelto a demostrar con esta fotografía que ha publicado en su cuenta de Instagram. Raro en ello, pero Isabel está más activa de lo normal en su perfil de redes sociales, y este miércoles nos lo ha vuelto a demostrar con esta fotografía para enseñar su look. Si primero fueron unos vaqueros campana para irse de cena con amigas, luego un traje gris y ahora estelook de ejecutiva perfecta para primavera. Pero obviamente, nosotras nos hemos fijado en su estilismo perfecto y de lo más inspirador, ya tengas 30 años, +50 o 72 años, como ella. Es que Isabel Preysler es mucha Isabel, y nos lo ha vuelto a dejar claro con este estilismo de lo más elegante.

La eterna camisa blanca que nunca falla en los looks de oficina y que es una oda a la elegancia. “En caso de duda, todo queda bien con una camisa blanca”, lo Victoria Beckham, y nosotras lo que diga a ella lo cumplimos a rajatabla. Por algo es una de las mujeres que marca la moda mundial en la actualidad. Esta pieza, la camisa de algodón de color blanco, es quizás la prenda más universal que todas las chicas y mujeres tenemos en nuestro armario, sea cual sea nuestro estilo. La camisa blanca es una prenda que hay que tener, está en todas partes, todo el año y, sobre todo, está en toda la moda indistintamente de la temporada o del año. Un look de ejecutiva total con el que Isabel Preysler nos ha dejado este estilismo ideal de primavera. No obstante, todas las mujeres de todas las edades deben tener (sí o sí) un repertorio de camisas blancas sencillas que sean ponibles con cualquier pieza. Desde para ir a la oficina como para asistir a una cena con tu grupo de amigas. Indiscutiblemente, estamos hablando de la prenda infalible que siempre ha existido en nuestros armarios. Asimismo, se puede jugar con su patrón de diversas maneras, utilizándola como sobrecamisa o haciéndole un nudo para copiar los clásicos looks de Rachel Green en los años 90.

Un estilismo con el que Isabel Presyler ha vuelto a ser una vez más la elegancia personificada con todo el estilo que ella sabe derrochar en cada uno de sus posados, ya sea en un photocall, o en su cuenta de Instagram.