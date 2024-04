Tamara Falcó se va de excursión con la blusa más 'coquette' de Zara y las New Balance grises de padre

Aunque no lo parezca, Tamara Falcó también se va de excursión al campo, y nos lo ha dejado claro con esta fotografías de su escapada de sábado junto a Íñigo Onieva. Aunque su estilo más pijo, nos hace difícil verla de excursión en la naturaleza, la hija de Isabel Preysler ha lucido un estilismo de lo más 'coquette', pero cómodo con zapatillas New Balance para estar en la naturaleza. Mientras su madre nos dejaba un estilismo con traje gris, o Victoria Federica y Amelia Bono en el 'pescaíto' en Sevilla para empezar la Feria de Abril, la marquesa estaba de excursión. Tamara Falcó tiene claro que el calzado más cómodo que aman las chicas que más saben de moda, y las más pijas de Madrid, son las zapatillas New Balance que compiten en las calles de las ciudades españolas con las zapatillas Hoff, las Nike o las Adidas. Pero no solo Tamara Falcó, Paula Echevarría se ha vuelto la reina de las zapatillas, si hace unos días revolucionaba Instagram con otras New Balance, hoy lo hace con este modelo de los más vendidos en 2023. Y aunque las chicas más pijas las llevan por las calles de su ciudad, la marquesa de Griñón lo ha hecho para irse de excursión.

Y es que por algo es una de las grandes influencers de nuestro país. No hay nada que lleve que no se agote o que no nos haga desearlo hasta el infinito. Por algo, sus seguidores no le dejan de preguntar de dónde es cada prenda que saca en su cuenta, y esta vez lo ha hecho con las zapatillas más bastas del momento que triunfan entre las chicas más pijas de Madrid. Unas New Balance basta que ha combinado con un conjunto de punto que le da el toque más femenino, y a la vez cómodo, al estilismo. Unas zapatillas que Tamara Falcó ha combinado con una pantalones flare anchos, y una blusa crop de otra temporada de Zara con estampado de flores y cruzada. Un toque de lo más 'coquette' que ha combinado con un bolso cruzado de Loewe. Vaya un bolso de lujo que solo ella podría llevar para un día en el campo. Pero ya sabemos que Tamara es mucha Tamara.

¿Qué hay más pijo que un look como el de Tamara? Pero no os creáis que vemos a la marquesa de Griñón vestida de excursión Nada de eso, Tamara Falcó ha vuelto a lucir sus nuevasNew Balance favoritas que ya lució en Nueva York y que ahora ni se quita con sus looks más elegantes. La hija de Isabel Presyler confirma que el icónico diseño 574 de New Balance es el que más veremos en los estilismos que arrasan sobre el asfalto esta temporada.