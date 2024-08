Las noches de verano en Sevilla están hechas para el vestido camisón de Zara más buscado de Rocío Osorno

Ya sabemos que no hay día que Rocío Osorno no agote una prenda o nos vuelva a crear una necesidad de moda. No hace falta que estemos ya de vacaciones para estrenar la falda de H&M más bonita que nos transporta a todo lo bueno del verano, y ahora este vestido de Zara de estilo camisóncon el que vas a ser la reina de todas las fiestas de verano. es que la sevillana tiene un ojo increíble para siempre acertar con el outfit más apropiado no importe la ocasión, desde faldas para ser la más elegante del chiringuito hasta el conjunto más fresquito para las noches de verano. En esta ocasión la influencer ha compartido en redes un look perfecto para disfrutar de una noche de verano en Sevilla, sin hijos, tras volver de la playa de vacaciones.

Conforme avanza el verano algunas de las tendencias que vimos hace unos meses sobre la pasarela y que nos trasladan a un mundo más optimista, en el que las noches de verano son sinónimo de fiesta (todavía con las debidas precauciones). Las estilistas no dejan de llevar un vestido satinado, de encaje y estilo lencero que casi parece un camisón, y Rocío Osorno como buena experta en moda ya lo ha lucido en la noche de Sevilla. La lencería ha dejado de ser algo que se esconde para pasar a ser algo que mostrar con orgullo. Esta temporada la moda se antoja extrema: los sujetadores se llevan a la vista, el naked dress es más desnudo que nunca y los shorts tan mínimos que son, en realidad, braguitas de punto se han convertido en la nueva obsesión de firmas y expertas en moda. Y ahora este vestido camisón de Zara que ya se ha agotado en la web, pero aún está disponible en tienda.

Vestido camisón cut out, de Zara (69,95 euros)

Vestido camisón. Zara

Vestido lencero o camisón, la tendencia que pisa fuerte

Una tendencia que te comprarás este verano, y seguirás luciendo en otoño. El vestido camisón o lencero lleva décadas presente en la moda, especialmente después de que se popularizara en los años 90 gracias a top models como Kate Moss, quien hizo de él todo un rasgo de su estilo. Lo que diferencia al vestido más visto en las calles internacionales este otoño es que es su carácter lencero es más literal que nunca, contando con numerosos detalles de encaje y dándose en tejidos semitransparentes o satinados.