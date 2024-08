Nos acabamos de enamorar del vestido azul de escote halter que Rocío Osorno se ha comprado en Parfois

El vestido más bonito del verano ha llegado para empezar agosto, y es de Parfois. Este favorecedor escote cruzado en el cuello se ha convertido en una de las fórmulas de estilo más prometedoras de la temporada, protagonizando desde vestidos de noche hasta los bikinis que triunfarán a pie de playa. Si no que se lo digan a Rocío Osorno que nos ha hecho enamorarnos de este maravilloso vestido azul de escote halter de nueva colección de Parfois con bordado abierto. El escote halter, habitualmente presente en las colecciones de verano, destaca por dirigir la mirada a la zona de los hombros, ajustándose al cuello y resultado de lo más favorecedor para aquellas con clavículas marcadas. Asimismo, la popularidad del mismo llegó durante las décadas de los 60 y 70 con uno de los diseñadores que marcaron época, y ahora han vuelto a nuestra vida, y si no que se lo digan a Rocío Osorno.

Desde Cher a Marilyn Monroe, fue toda una tendencia durante las décadas de los años 60 y 70 en gran parte gracias a Halston, quien hizo de este escote una de las señas más representativas de su firma homónima, y esta tendencia ha vuelto con más fuerza este verano. Las expertas en moda que se han dado cita estos días en los desfiles de París durante la semana de la Alta Costura son las que han logrado poner este tipo de vestido halter en el punto de mira, y ahora es Rocío Osorno la que ha hecho que nos enamoremos de este diseño de Parfois que no puede ser más bonito y más verano.

Vestido halter de algodón, de Parfois (39,99 euros)

Vestido halter. Parfois

"Va selección de favoritos súper ponibles de verano que me encantan... Pensé que el último conjunto era el que menos me iba a gustar y cuando me lo he puesto me ha enamorado. Cuál os gusta más??? Es todo de Parfois". Y no podemos estar más de acuerdo con Rocío Osorno, nosotras también nos hemos enamorado del vestido azul de escote halter.