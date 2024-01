Violeta Mangriñán presume de embarazo con un total look de canalé con la pieza estrella del invierno, el jersey off the shoulder

Violeta Mangriñán está a punto de dar a luz y, sin embargo, no deja de darnos ideas sobre prendas que pueden usar no solo las chicas embarazadas, sino también todas las amantes de la moda. Y es que, ella, que tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy versátil, es una gran amante de las prendas de punto. Si bien es cierto que durante su embarazo está optando por prendas muy elásticas y cómodas, como por ejemplo este vestido verde que Violeta Mangriñán lucía hace un par de meses y en el que nos mostraba feliz su vientre, hace unas semanas nos conquistaba con una falda de tablas satinada que Violeta nos mostraba a fin de darnos ideas sobre looks de oficina. La influencer, que es una gran amante de las tendencias que van acorde a su personalidad y adopta aquellas que saben que se van a hacer virales, es una gran defensora de los jerséis 'off the shoulder', que no es más que un jersey de cuello barco, el cuál deja entrever el cuello y los hombros. Para el día de ayer, la joven apostaba por un 'total look' beige compuesto por este tipo de jersey de punto y unos pantalones anchos en la misma tonalidad.

Los jerséis 'off the shoulder' son un imprescindible en el armario de toda mujer amante de la moda, y es que es tan versátil como cómodo, además de ser muy fácil de llevar, ya que se ajusta a todo tipo de ocasiones. Por ejemplo, para una noche de cena y fiesta con amigas, apuesta por un jersey 'off the shoulder' gris con una mini falda de tablas y unas maxi botas negras. Sin embargo, para el día a día, un pantalón de pinza y unas Mary Jane será la mejor forma de combinar tu jersey favorito del momento. Nuevamente, Violeta Mangriñán nos da una fabulosa idea de cómo llevar este jersey que está tan en tendencia este 2024.

Violeta Mangriñán @violeta

Jersey largo de lana, de Na-kd x Julieta Padros (59.95 euros)

Jersey largo de lana Na-kd

Pantalones de punto holgados, de Na-kd x Julieta Padros (49.95 euros)

Pantalón de punto holgado Na-kd

Se trata de un look muy versátil, sencillo y cómodo ideal para cuando tenemos un día muy ajetreado.