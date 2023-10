Violeta Mangriñán nos deleita con un look de lo más casual y muy en tendencia con bermudas y blazer oversize

Violeta Mangriñán nos ha dejado boquiabiertas con uno de los looks más sencillos, básicos y casual que hemos podido ver a lo largo de este fin de semana en redes sociales. Y es que, no hay que olvidar que ayer sábado 21 de octubre contraía matrimonio Marta Pombo con Luis Zama y, por tanto, nos ha dejado looks de lo más icónicos, elegantes y muy sofisticados, desde María Pombo hasta Marta Lozano, unos vestidos y conjuntos de falda y chaqueta de invitada perfecta que no dejaremos de usar de cara a ocasiones especiales este otoño e invierno. Sin embargo, en contraposición a estos looks tan elegantes, Violeta Mangriñán nos sorprendía con un outfit muy casual creado a partir de prendas muy básicas de fondo de armario, pues las bermudas se han posicionado como el pantalón más versátil de la temporada de entretiempo, pues no hay que olvidar del look de camisa oversize y bermudas de Amelia Bono, quien lució un outfit perfecto para una tarde relajada en casa. La influencer se mostraba en el reels que ha subido a instagram muy feliz, ya que la joven está embarazada y así nos mostraba su barriga con un tank top blanco muy crop, así como una blazer oversize también en negro, al igual que las bermudas.

De primeras puede parecer un outfit muy sencillo y neutro, ya que los únicos colores son el negro y el blanco, pero Violeta, quien es una gran amante de la moda y sabe crear combinaciones icónicas, apostaba por unas adidas gazelle en color verde con detalles rosa fucsia con calcetines en rosa pastel. Como accesorios, la influencer llevaba una gorra también en verde y un maxi bolso en negro. Se trata, por tanto, de un look muy sencillo y en tendencia apto solo para la época de entretiempo aunque, dependiendo de donde vivas, siempre puedes optar por un abrigo largo de paño para cubrirte las piernas. Este look tan casual puede cambiar hacia uno mucho más elegante y sofisticado al cambiar las sneakers por unos stilettos o unas Mary Jane. Sin duda, un acierto absoluto el de Violeta Mangriñán para la tarde de ayer, quien se muestra muy feliz con su embarazo.

Bermuda skater, de Bershka (29,99 €)

Bermuda skater Bershka

Americana oversize, de H&M (49,99 €)

Americana oversize H&M

Un look muy casual y sencillo para esta época de entretiempo.