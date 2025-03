Nos olvidamos de la clásica gabardina para los días de lluvia por esta denim de Desigual que ha estrenado Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán, donde va brilla. Y con ella sí que se cumple textualmente. Porque la influencer valenciana está triunfando a lo máximo a nivel laboral, y sigue cumpliendo sueños con 'Maison Matcha'. Esta vez no se trata de una nueva apertura, de momento, si no de la colaboración que ha hecho con la firma Desigual para presentar su nueva colección de primavera/verano, en su tienda de la Calle Preciados, en Madrid. Y obviamente, su look tenía que ser de la marca de Barcelona.

Nos acabamos de olvidar de la gabardina clásica, por esta de ante. O lo que es lo mismo, Violeta Mangriñán nos sigue creando necesidades de moda con sus looks diarios. Y para este miércoles de febrero frío pero con solazo en la capital de España, nada mejor que sacar del armario la gabardina como ya han hecho las chicas más pijas de Madrid y Violeta. Y es que, ¿quién ha dicho que con una gabardina clásica y pija no se puede convertir en el lookazo más en tendencia y con rollazo de todos? Porque sí, se puede. Y la influencer valenciana nos lo ha vuelto a demostrar a base de básicos sencillos, cómodos pero a la vez mega en tendencia.

La gabardina denim de Violeta para la primavera

No hace falta que se presente un día lluvioso para incorporar a tus estilismos diarios este trench vaquero que Violeta Mangriñán ha elegido para el evento de Desigual y Maison Matcha en Madrid. Una gabardina de lo más tes tendencia en ante que se suma a otras más clásicas o de piel que ya tiene en su armario. Porque sin duda es una de sus chaquetas favoritas tanto en otoño, invierno o primavera. El ante desbanca al cuero de cara a la nueva temporada.

Violeta con gabardina denim. @violeta

Así lo aseguran las pasarelas y lo confirman las expertas en moda que ya han incluido una gabardina denim, bolso o botas en su guardarropa, y ella es un buen ejemplo de ello. Desde Audrey Hepburn en Desayuno con diamantes hasta Meryl Streep en Kramer contra Kramer o Kate Moss en innumerables campañas de Burberry, la gabardina es sinónimo de estilo desde hace más de un siglo.

Gabardina denim cinturón de Desigual (219 euros)

Gabardina vaquera. Desigual

Desde gabardinas clásicas de corte tradicional en tonos neutros como el beige, hasta versiones más atrevidas en cortes innovadores que refuerzan las siluetas oversize, pasando por piezas que proponen un acabado más sofisticado gracias a la variedad de tejidos en las que el efecto piel, el denim o el ante reinan esta primavera.