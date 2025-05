Nos olvidamos de los vestidos de lino por este mono halter de Zara que ya se ha comprado Rocío Osorno

Los meses de entretiempo, aquellos ubicados entre el final de la primavera y el inicio del verano, suponen siempre un reto estilístico: cómo vestirse cuando las temperaturas cambian varias veces en un solo día. Es en esta temporada cuando más se agradecen las prendas versátiles, capaces de adaptarse tanto a las mañanas frescas como a las tardes soleadas. Y, este mono de lino de escote halter en azul marino que se ha comprado Rocío Osorno en Zara, tiene todo eso que pedimos.

La influencer sevillana Rocío Osorno ha vuelto a convertirse en fuente de inspiración con uno de los looks más estilosos de la temporada. En uno de sus últimos reels de Instagram, la diseñadora ha apostado por un mono de lino de Zara con escote halter y cinturón. Las prendas de lino son un imprescindible en nuestro armario cada verano. Estamos seguras de que todas tenemos una prenda en este tejido y lo usamos en un sinfín de ocasiones, pues es fresquito, cómodo y eleva el look, casando a la perfección cuando suben las temperaturas. Y en esta semana en España de verano adelantado, no nos puede venir mejor este estilismo.

El mono de Rocío Osorno perfecto para empezar junio

Entre las perchas de Zara, la apuesta por los conjuntos de lino esta primavera-verano es más que evidente. Aunque todos comparten el tejido como hilo conductor, los hay para todos los gustos: desde versiones de pantalón largo con cinturones que marcan la cintura hasta conjuntos cortos con camisas ligeras o estructuradas. Estos diseños de líneas limpias y colores atemporales son piezas muy fáciles de combinar que, además, de este mono de escote halter de Rocío Osorno que solo cuesta 45 euros.

Mono halter cinturón con lino (45,95 euros)

Mono lino. Zara

Se trata de este mono confeccionado con lino, de cuello halter con la espalda descubierta y bolsillos delanteros y falsos bolsillos de vivo en espalda con detalle de cinturón del mismo tejido. Pernera recta acabada en vuelta. Cierre frontal con cremallera, ganchos y botones ocultos.