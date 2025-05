El conjunto de lino del verano es marrón, y Rocío Osorno se lo ha comprado ya en Zara

Rocío Osorno es una de las influencers más famosas de nuestro país. Sin lugar dudas y, con casi dos millones de seguidores en Instagram, la influencer y diseñadora es pura inspiración para muchas chicas amantes de la moda que buscan en ella una referencia a la hora de vestir. Ella tiene un estilo cómodo, sencillo y muy elegante, sumándose a todas aquellas tendencias que van acorde a su forma de vestir.Y ahora lo ha hecho con este conjunto de lino marrón de Zara que necesitamos para empezar junio.

La influencer sevillana Rocío Osorno ha vuelto a convertirse en fuente de inspiración con uno de los looks más estilosos de la temporada. En uno de sus últimos reels de Instagram, la diseñadora ha apostado por un conjunto de dos piezas de la nueva colección de Zara confeccionado en lino y bordado a tono, en el color que promete arrasar este verano: el marrón chocolate. Las prendas de lino son un imprescindible en nuestro armario cada verano. Estamos seguras de que todas tenemos una prenda en este tejido y lo usamos en un sinfín de ocasiones, pues es fresquito, cómodo y eleva el look, casando a la perfección cuando suben las temperaturas. Y en esta semana en España de verano adelantado, no nos puede venir mejor este estilismo.

El conjunto de lino bordado de Zara

El conjunto está compuesto por un top halter de espalda completamente descubierta, que se ajusta con finos tirantes cruzados, y un pantalón palazzo de tiro alto con caída fluida. El bordado en relieve aporta un toque sofisticado a este estilismo aparentemente sencillo, convirtiéndolo en una opción perfecta tanto para una cena especial como para un evento de día con sandalias planas. Rocío ha sabido elevar aún más el look con unos accesorios muy bien elegidos: gafas de sol negras, maxibrazaletes dorados y un bolso tipo capazo en rafia con detalles en cuero oscuro, que refuerzan ese aire veraniego y relajado sin perder elegancia. En los pies, unas sandalias planas marrones que mantienen la armonía cromática del conjunto.

Top espalda descubierta de Zara (25,95 euros)

Top bordados. Zara

Pantalón bordados de Zara (39,95 euros)

Pantalón bordados. Zara

El marrón se consolida esta temporada como una alternativa sofisticada y versátil a los neutros de siempre. Lejos de ser aburrido, este tono aporta calidez, combina con absolutamente todo y favorece a todos los tonos de piel. No es casualidad que se esté posicionando como uno de los favoritos en las colecciones estivales de las firmas de moda.

Este look de Rocío Osorno es una prueba más de que el estilo no está reñido con la comodidad. Y si encima el conjunto es de Zara, aún mejor: moda asequible y con mucho rollo.