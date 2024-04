Nos rendimos ante el conjunto tan favorecedor de top y falda midi efecto piel de Alba Díaz

Alba Díaz nos ha dejado a todos boquiabiertos con el look que nos ha dejado en sus redes sociales. En formato reels, la influencer e hija de Vicky Martín Berrocal, además de cantarnos una de sus canciones favoritas, nos enseña el look que ha escogido para el día de hoy. Se trata de un conjunto de lo más en tendencia, favorecedor y sexy. Si bien es cierto que no es la primera vez que Alba Díaz nos conquista con un look muy arriesgado, pues la influencer apostaba por un mono semitransparente que Alba Díaz lucía el día de Nochebuena durante su viaje de Navidad con su familia, este look, aunque nos ha enamorado, sigue en la línea del estilo de la influencer. Se trata de un conjunto en tejido efecto piel, uno que está muy en tendencia ya que en tiendas lo podemos encontrar en un sinfín de prendas. Desde en pantalones efecto piel hasta en chaquetas, pasando por monos y faldas. En este sentido, Alba Díaz nos conquistaba con un conjunto de top de manga larga y muy cortito y lo lucía con una falda lápiz de corte midi. Es, por tanto, unas prendas que hacen efecto tipazo y que podemos llevarlo en un sinfín de ocasiones, cambiando los accesorios.

Alba Díaz es toda una referente para sus seguidoras pues, con un estilo de lo más sencillo, casual y muy cómodo, son muchas las chicas que la siguen en sus redes sociales a fin de encontrar inspiración para vestirse en su día a a día. Ella se declara una absoluta amante de los pantalones cargo, y es que nos lo muestra continuamente en su perfil de Instagram. Por ejemplo, este 'total look' camel en el que Alba Díaz lleva un pantalón cargo beige al que le suma una chaqueta en la misma tonalidad. Sin embargo y, además de llevar pantalones cargo, Alba Díaz suele usar faldas midi como la que nos enseña en el día de hoy. Las faldas midi de punto de canalé son imprescindible en su armario y ella las lleva a conjunto con el top, tal y como lució durante su viaje a Roma el año pasado, un conjunto de punto blanco que Alba Díaz lucía frente al Coliseo Romano. En el día de hoy, este conjunto negro efecto piel es todo lo que necesitábamos para las próximas noches de fiesta con amigas.

Top negro, de CB House (130 euros)

Top negro CB House

Falda maxi, de CB House (117 euros)

Falda maxi CB House

Se trata de un conjunto muy favorecedor, sexy y arriesgado ideal para aquellas chicas que disfruten de la moda. Además, lo mejor es que puedes usarlo tanto como en conjunto como por separado combinándolo con otras prendas. Sin más, un acierto absoluto el de Alba Díaz.