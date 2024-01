Alba Díaz se adelanta a las tendencias con un pantalón de camuflaje que se convertirá en la estrella de todos los looks

Alba Díaz es pura inspiración para muchas chicas jóvenes amantes de la moda que la siguen en sus redes sociales a fin de buscar una referencia a la hora de vestir. Si echamos un vistazo al Instagram de Alba Díaz, nos damos cuenta de que ella tiene un estilo de lo más sencillo, cómodo y muy básico, apostando por prendas versátiles y muy casuales que combinan con cualquier otra. Entre las prendas que más destacan en su armario podemos decir que los pantalones anchos tipo cargo son un imprescindible, como por ejemplo este look de pantalón cargo gris que Alba Díaz combinó con una chaqueta vaquera de borreguito, una de las tendencias más virales del momento. En este sentido, nos ha sorprendido el look que escogió en el día de ayer Alba Díaz, una apuesta por los pantalones cargo de estampado de camuflaje, una pieza que vuelve este 2024 pisando fuete entre todas las amantes de la moda con un estilo casual.

La hija de Vicky Martín Berrocal no deja indiferente a nadie con sus looks diarios, y es que, dado que han bajado las temperaturas de repente esta semana, la joven nos enseñaba su propuesta de botas de borreguito que Alba Díaz combinaba también con unos pantalones de chandal en gris, unas botas aptas no solo para los días más gélidos del año, sino también para una escapada en la nieve con amigas. Para la tarde de ayer, la joven influencer acompañaba a su madre a hacer unas compras aprovechando las rebajas de nuestras tiendas favoritas, por lo que, para estar cómoda, ella apostaba por unas de las tendencias que vienen pisando fuerte este enero 2024, los pantalones de camuflaje y los combinaba con una chaqueta tipo bomber también en verde oscuro y un jersey de lana debajo. Sin más, se trata de un acierto absoluto el de Alba Díaz que muchas amantes de la moda querrán lucir este invierno.

Alba Díaz con pantalón de camuflaje @albadiazmartin

Pantalón de camuflaje de tiro bajo, de Hollister (59 euros)

Pantalón de camuflaje Hollister

Un look muy casual y sencillo para un día ajetreado de recados.