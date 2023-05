Victoria Federica se olvida de los jeans cargo por este vestidazo naranja (de lo más elegante) para una tarde de toros en Las Ventas

Podríamos decir que Victoria Federica es Hannah Montana que diría el famoso audio de TikTok. Y ayer lo volvió a demostrar. No solo por su faceta de modelo con una conocida gafas de sol, con la que inunda su cara las calles de todas las ciudades de España, sino también por conseguir ir a eventos de influencers y a la vez no perderse el inicio de la Feria de San Isidro en Las Ventas. Porque ya sabemos que uno de los grandes hobbies de Victoria Federica son los toros, una pasión que comparte con su abuelo y sus padres. Y últimamente, la vemos más en plazas de toros de lo habitual. Si en la Feria de Abril en Sevilla la vimos dos veces, una con un traje con chaleco de Mango y otra con un look más casual, esta vez ha aparecido en Las Ventas como toda una invitada de boda perfecta de primavera. Pero todo tiene una explicación, y es que Victoria Federica tenía que compaginar un evento como influencer con acudir a la plaza de toros, y lejos de cambiarse, así de espectacular apareció. Que oye, como dirían mis compañeros de Egos, Las Ventas es un buen sitio para encontrar marido. Y bromas a un lado, sabemos de donde es este vestidazo naranja de Vic, de efecto bronceado al instante, por si la quieres copiar en las bodas de este año.

Victoria Federica mientras se maquilla y se peina. @vicmabor

Y es que el color naranja es el color de confianza de Victoria Federica cuando quiere ser una invitada perfecta, ya sea en primavera o en verano, y una vez más lo ha vuelto a demostrar con este diseño de la firma Twinset con detalle fruncido, escote en 'V' y también escote en la espalda. Si la veíamos maquillarse y peinarse en su cuenta de Instagram con un top negro y sus jeans cargo de tiro bajo de confianza, al rato la veíamos lucir este maravilloso vestido.

Victoria Federica de invitada perfecta. GTRES

Vestido drapeado con detalle fruncido, de Twinset (250 euros)

Una maravilla de vestido naranja con escote en pico y espalda al descubierto que Victoria Federica luce así de espectacular con su melena suelta ondulada.