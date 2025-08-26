Nuria Roca se despide del verano con este vestido bohemio que también llevaremos durante el entretiempo

¿Existe una cita de verano mejor que una noche de charla con tus amigas? Nosotras decimos no. Pero, si a todo ello le sumamos un buen estilismo, la situación es más cool todavía. Lo sabemos y lo hemos visto en las redes sociales de Nuria Roca, quien ha compartido con todos sus followers una serie de fotografías enternecedoras con sus amigas. Eso sí, a nuestra sección Lifestyle de La Razón no se le ha escapado analizar, así como comentar a continuación, una de las prendas de vestir más fresquitas (y necesarias) en el armario de la celebridad.

Hemos seguido todos los pasos de Nuria Roca durante este verano con el fin de cazar a tiempo todas las tendencias a la vista. Y tras ello, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que una de sus debilidades son los vestidos, uno de los ítems más comunes en el día a día gracias a su versatilidad. Eso sí, los hemos visto de todos los colores, estampados o cortes posibles, pero siempre cumpliendo con un requisito: arreglar en pocos minutos sin desvincularse de su buen gusto por la moda. Ahora, la historia se ha vuelto a repetir en dichas imágenes, donde nos ha hecho saber que pronto volverá al trabajo: "vaya noche bonita amigas! Aquí me despido de mi vida social hasta dentro de “nosécuánto”… OS QUIERO". Puede ser que nosotras nos despidamos de sus consejos de moda veraniegos en poco tiempo, pero también volveremos a saludar sus looks de oficina merecedores de inspirarnos para nuestra vuelta a la rutina.

El vestido bohemio de Nuria Roca antes de volver al trabajo

La buena noticia del vestido de Nuria Roca es que no solamente es perfecto para verano, sino también para otoño. Aunque los materiales ligeros en su confección inviten a unas temperaturas medianamente altas, se puede combinar de tal manera para convertirse en un outfit de entretiempo junto con un jersey de punto o una chaqueta de ante, entre otras alternativas. En definitiva, aunque estemos en los últimos días de agosto, se trata de una buena inversión para seguir utilizando hasta incluso noviembre. Especialmente, este modelo de corte largo destaca por un estampado en tonos apagados, con cuello mao, mangas francesas abullonadas y botonadura delantera.

Así lo ha combinado para una cena con amigas

Ahora, también debemos hablar de una tendencia en calzado que ha dado mucho de qué hablar durante este verano. Todo tiene que ver con las sandalias planas decoradas con monedas metálicas, un estilo que llevábamos hace años y que ahora ha vuelto con mucha fuerza a nuestro vestidor (de la misma manera que las romanas). En concreto, el diseño de Nuria Roca con el que ha elevado el vestido bohemio luce una tira entre los dedos con dichos detalles en acabado en dorado y se sujeta con tres tiras hasta el tobillo.

Nuevo look de Nuria Roca, nuevo análisis. Estamos a punto de volver a ver sus mejores propuestas estilísticas para ir al trabajo, pero antes de ello, nos quedamos con esta prenda a la que podremos sacar más partido en otoño.