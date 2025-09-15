Nuria Roca se convierte en la invitada perfecta con este traje de rayas multicolor

Nuria Roca nunca deja indiferente con sus elecciones de estilo, y una vez más lo ha vuelto a demostrar con un look que reúne sofisticación, frescura y mucha personalidad. La presentadora ha compartido en redes sociales un conjunto de rayas verticales multicolor que no solo estiliza, sino que también marca tendencia de cara a esta temporada.

Se trata de un traje de chaqueta y pantalón de la firma Vilagallo, reconocida por sus diseños llenos de color, estampados alegres y cortes atemporales que favorecen a todo tipo de siluetas. En este caso, Nuria apostó por la chaqueta Sophia Raya Gabardina (239,90 euros) y el pantalón Muriel Raya Gabardina (125,90 euros), piezas confeccionadas en un tejido de algodón con elastano que aporta estructura y comodidad al mismo tiempo.

Un diseño lleno de vida y estilo

El traje destaca por su original estampado de rayas verticales en tonos cálidos y fríos: verde, mostaza, burdeos, rosa y azul. Esta mezcla de colores logra un efecto vibrante que aporta dinamismo al look, además de crear una silueta más alargada gracias a la disposición de las líneas. La chaqueta presenta corte recto, solapa clásica, cierre con botón dorado y bolsillos de vivo, detalles que aportan un aire elegante y sofisticado.

Nuria Roca con traje de rayas. @nuriarcagranell

Por su parte, el pantalón de tiro medio y corte recto remata el conjunto con un estilo cómodo pero muy chic. Los botones dorados en los laterales y los bolsillos delanteros marcados elevan la prenda, haciéndola perfecta tanto para un evento de día como para una cena especial.

El arte de combinar el traje

Nuria Roca optó por llevarlo con una camiseta básica blanca debajo, un recurso infalible para restar formalidad y aportar frescura. Además, sumó complementos discretos como un collar dorado en capas y un beauty look con labios rojos que puso el punto de sofisticación.

Lo mejor de este conjunto es su versatilidad. Se puede llevar completo, como hace Nuria, logrando un efecto “invitada perfecta”, o bien separar las piezas y darles un uso más casual en el día a día. La chaqueta, por ejemplo, combina a la perfección con unos vaqueros, mientras que el pantalón se puede lucir con un top lencero o un jersey de punto fino en los meses más fríos.

Una apuesta segura para este otoño

Con este estilismo, Nuria Roca confirma que los trajes de estampado llamativo son una de las grandes apuestas del otoño. Sustituyen a los clásicos conjuntos lisos y aportan un toque moderno sin perder la elegancia. Además, se convierten en un comodín para cualquier ocasión, desde reuniones profesionales hasta celebraciones familiares.

En definitiva, Nuria Roca demuestra una vez más por qué es considerada una de las mujeres más estilosas de la televisión. Su traje de rayas multicolor de Vilagallo es el ejemplo perfecto de cómo arriesgar y ganar en moda, convirtiéndose en una inspiración clara para todas aquellas que buscan looks potentes, versátiles y llenos de personalidad.